Con el salario mínimo no se llega a cubrir la canasta de pobreza

El salario mínimo fijado por el Gobierno no cubre la Canasta Básica Total informada por el Indec, que marca el límite para no caer en la pobreza.

El salario mínimo fijado por el Gobierno no cubre la Canasta Básica Total informada por el Indec, que marca el límite para no caer en la pobreza.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer ayer el Índice de Precios al Consumidor y las dos canastas (Básica Alimentaria y Total) que se utilizan para medir el dinero necesario para no caer en la indigencia o la pobreza. El Salario Mínimo Vital y Móvil no llega a cubrir la canasta para no caer en la pobreza.

“Durante octubre de 2026, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) fue de 3,1% mientras que la de la canasta básica total (CBT) fue de 3,5%. La CBA y la CBT registraron variaciones interanuales de 39,9% y de 39,2%, respectivamente”, informó.

En este marco, vale recordar que el Gobierno fijó el salario mínimo, vital y móvil (SMVM) de octubre en $391.200. ($1.956 por hora, para los trabajadores jornalizados).

Este salario no llega a cubrir la canasta de una persona pobre, ya que faltan $255.725 para hacerlo, pero si llega a cubrir la canasta de indigencia y hasta le sobran $144.838. Se toma al adulto equivalente en las dos mediciones oficiales.

Ahora bien, a la hora de pensar en la familia tipo, que también mide el INDEC, se advierte que con dos salarios mínimos de los dos adultos ($782.400) apenas llegan a cubrir la canasta de indigencia ($761.200).

La CBA (indigencia) contempla $246.362,93 para un adulto equivalente, $606.052,81 para una familia tres integrantes, $761.261,45 para la de cuatro miembros (dos adultos y dos hijos) y $800.679,52 en el caso de una familia de cinco integrantes. El aumento fue del 3,1% respecto al mes anterior y de 39,9% en la comparación con el año anterior.

Por otro lado, la CBT (pobreza) plantea que un adulto requirió de $546.925,70 en octubre, $1.345.437,22 para la primera familia medida, $1.690.000,41 en el caso de la segunda y $1.777.508,52 para el tercer caso. El aumento fue del 3,5% respecto al mes anterior y 39,2% interanual.