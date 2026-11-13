Con el salario mínimo no se llega a cubrir la canasta de pobreza

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer ayer el Índice de Precios al Consumidor y las dos canastas (Básica Alimentaria y Total) que se utilizan para medir el dinero necesario para no caer en la indigencia o la pobreza. El Salario Mínimo Vital y Móvil no llega a cubrir la canasta para no caer en la pobreza.
“Durante octubre de 2026, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) fue de 3,1% mientras que la de la canasta básica total (CBT) fue de 3,5%. La CBA y la CBT registraron variaciones interanuales de 39,9% y de 39,2%, respectivamente”, informó.
En este marco, vale recordar que el Gobierno fijó el salario mínimo, vital y móvil (SMVM) de octubre en $391.200. ($1.956 por hora, para los trabajadores jornalizados).
Este salario no llega a cubrir la canasta de una persona pobre, ya que faltan $255.725 para hacerlo, pero si llega a cubrir la canasta de indigencia y hasta le sobran $144.838. Se toma al adulto equivalente en las dos mediciones oficiales.
Ahora bien, a la hora de pensar en la familia tipo, que también mide el INDEC, se advierte que con dos salarios mínimos de los dos adultos ($782.400) apenas llegan a cubrir la canasta de indigencia ($761.200).
La CBA (indigencia) contempla $246.362,93 para un adulto equivalente, $606.052,81 para una familia tres integrantes, $761.261,45 para la de cuatro miembros (dos adultos y dos hijos) y $800.679,52 en el caso de una familia de cinco integrantes. El aumento fue del 3,1% respecto al mes anterior y de 39,9% en la comparación con el año anterior.
Por otro lado, la CBT (pobreza) plantea que un adulto requirió de $546.925,70 en octubre, $1.345.437,22 para la primera familia medida, $1.690.000,41 en el caso de la segunda y $1.777.508,52 para el tercer caso. El aumento fue del 3,5% respecto al mes anterior y 39,2% interanual.