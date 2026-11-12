La inflación de octubre fue del 2,2% y acumula 26,3% en lo que va del año

La inflación de octubre fue de 2,2% y acumula 26,3% en lo que va del año, según informó este jueves el INDEC en una variación mensual que se aceleró 0,3 puntos porcentuales frente a septiembre, cuando el indicador había registrado un incremento del 1,9%.

Por su parte, el IPC nacional acumuló un alza del 33,1% en los últimos 12 meses, por debajo del 33,4% interanual registrado el mes anterior.

La división con mayor incremento durante octubre fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 4,2%, impulsada principalmente por los aumentos en las tarifas de gas.

En segundo lugar se ubicó Recreación y cultura, con un avance del 3,3%. También superó el índice general Bienes y servicios varios, que registró un incremento del 2,3%.

Por su parte, Prendas de vestir y calzado aumentó 2,2%, en línea con el promedio nacional, mientras que Transporte avanzó 2,1%.

En tanto, Alimentos y bebidas no alcohólicas y Comunicación registraron incrementos del 2% cada uno.

En el otro extremo, las divisiones que menos aumentaron fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y Educación (1,3%).

Los precios estacionales encabezaron los aumentos de octubre

Al analizar las categorías que releva el INDEC, los precios estacionales registraron el mayor incremento del mes, con una suba del 5,5%, impulsada principalmente por los aumentos en verduras, tubérculos y legumbres.

Los precios regulados, por su parte, avanzaron 2,9% durante octubre. Según el organismo, los principales incrementos estuvieron relacionados con el gas y los combustibles para vehículos.

El IPC Núcleo, que excluye los componentes estacionales y regulados, aumentó 1,5%, siete décimas por debajo del índice general. Dentro de esta categoría incidieron las subas en los alquileres de viviendas y restaurantes.

En la comparación entre bienes y servicios también se observaron diferencias: los bienes aumentaron 1,9%, mientras que los servicios avanzaron 2,7% durante octubre.

Por regiones, la mayor variación mensual se registró en la región Pampeana, con 2,6%, seguida por Patagonia (2,5%) y Cuyo (2,3%). Las tres quedaron por encima del promedio nacional.

Por debajo se ubicaron el Gran Buenos Aires (2%), el Noroeste (1,7%) y el Noreste (1,5%), que presentó el menor incremento del país.

Noticia que está siendo actualizada.