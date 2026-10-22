AMBA: cayó 13,2% la cantidad de pasajeros de colectivos en octubre

Un relevamiento de la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA), durante los días hábiles de octubre la cantidad de pasajeros transportados en colectivos registró una disminución interanual del 13,2%, una tendencia que también se observa en el sistema de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires.

Los datos reflejan una situación que afecta especialmente a los trabajadores, estudiantes y familias que dependen del transporte público para trasladarse diariamente entre los distintos municipios del Conurbano y la Capital Federal.

De acuerdo con el monitoreo realizado por AAETA, hasta el 13 de octubre se contabilizaron 8.022.494 pasajeros, aproximadamente 1,2 millones menos que en el período comparable de 2025.

La reducción del 13,2% representa una señal de alerta para un sistema de transporte que ya enfrenta dificultades financieras, reclamos por mayores compensaciones y advertencias empresariales sobre la posibilidad de reducir frecuencias.

La caída de la demanda se produce en un contexto en el que el costo del transporte ocupa una proporción importante del presupuesto familiar.

Para miles de vecinos de Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López, San Martín, Tres de Febrero, Morón, San Miguel, Pilar y otros municipios del Gran Buenos Aires, el colectivo continúa siendo un servicio esencial para llegar al trabajo, estudiar o realizar trámites.

El incremento de los boletos representa uno de los principales desafíos para los hogares del Área Metropolitana.

Según un relevamiento del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), de la UBA y el Conicet, una familia del AMBA necesitó durante octubre $266.456 mensuales para cubrir sus gastos de energía, transporte y agua potable.

Dentro de ese presupuesto, el transporte público representa el mayor desembolso. El informe señala que $129.433 corresponden al gasto en colectivos, equivalente a aproximadamente el 49% de la canasta de servicios públicos considerada.