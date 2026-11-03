CentralesDestacadasRegionalesSociedad

¿Cómo estará el tiempo este martes en la zona sur del Conurbano?

Este martes comenzó soleado, pero se esperan tormentas aisladas por la tarde y la noche.
Clima cielo parcialmente nublado amanecer

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia una jornada agradable, pero el cierre del martes será con inestabilidad en la zona sur del Conurbano. Se esperan tormentas aisladas por la tarde y la noche. La máxima llegaría a los 21 grados.

Asimismo, el miércoles se espera una mínima de 15 y una máxima de 25 grados. La jornada comienza con chaparrones durante la madrugada, luego ceden y el cielo se mostrará mayormente nublado, pero se irá despejando con el correr de las horas.

Cielo algo nublado, con una máxima de 26 grados, es el pronóstico para el jueves; mientras que el viernes, la temperatura se moverá entre los 15 y los 22 grados, con cielo parcialmente nublado en la primera parte y lluvias para lo que resta de la jornada.

Artículos relacionados

lluvia tormentas dias inestables
Clima Pronóstico nublado