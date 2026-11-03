¿Cómo estará el tiempo este martes en la zona sur del Conurbano?

Este martes comenzó soleado, pero se esperan tormentas aisladas por la tarde y la noche.

Este martes comenzó soleado, pero se esperan tormentas aisladas por la tarde y la noche.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia una jornada agradable, pero el cierre del martes será con inestabilidad en la zona sur del Conurbano. Se esperan tormentas aisladas por la tarde y la noche. La máxima llegaría a los 21 grados.

Asimismo, el miércoles se espera una mínima de 15 y una máxima de 25 grados. La jornada comienza con chaparrones durante la madrugada, luego ceden y el cielo se mostrará mayormente nublado, pero se irá despejando con el correr de las horas.

Cielo algo nublado, con una máxima de 26 grados, es el pronóstico para el jueves; mientras que el viernes, la temperatura se moverá entre los 15 y los 22 grados, con cielo parcialmente nublado en la primera parte y lluvias para lo que resta de la jornada.