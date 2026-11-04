El pronóstico: se anuncian chaparrones para este miércoles

El pronóstico para la zona sur del Conurbano. Cómo estará el tiempo este miércoles y los días siguientes.

El pronóstico para la zona sur del Conurbano. Cómo estará el tiempo este miércoles y los días siguientes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico para este miércoles y los días que restan de la semana, incluso ya informó cómo estará el tiempo el feriado por la visita del Papa León XIV, que hará pie en la zona sur del Conurbano.

Este miércoles se presenta con una temperatura que irá de los 15 a los 25 grados. Neblinas matutinas, chaparrones por la tarde y cielo ligeramente nublado por la noche, indica el organismo nacional.

El jueves será, desde ya, el mejor día. La mínima se ubica en 12 pero la máxima anunciada es de 26 grados, mientras que el cielo se mostrará despejado.

Viernes, antesala del fin de semana, se presenta con cielo mayormente nublado y lluvias por la noche. La marca térmica será de 22 grados.

En tanto, el fin de semana comienza con un descenso de la temperatura, ya que la máxima anunciada para el sábado es de 17 grados (mínima de 9), pero sube a 22 el domingo, jornada en la cual desembarca el Papa en la Argentina.

Además, el SMN precisó que el feriado nacional por la visita de León XIV será otra jornada con excelentes condiciones, la temperatura de moverá entre los 11 y los 25 grados, mientras que el cielo estará despejado en la zona sur.