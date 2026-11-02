El pronóstico para esta semana en la zona sur del Conurbano

Tras la lluvia matutina, salió el Sol. ¿Qué se espera para hoy y los próximos días en el Conurbano?

Tras la lluvia matutina, salió el Sol. ¿Qué se espera para hoy y los próximos días en el Conurbano?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que este lunes se presenta con cielo mayor a parcialmente nublado en la zona sur del Conurbano, tras las lluvias de la madrugada. La temperatura se moverá entre los 16 y los 52 grados.

Asimismo, el martes llega con tormentas aisladas por la tarde y chaparrones durante la noche. Desciende la temperatura, ya que si bien la mínima se mantiene en 16, la máxima llegaría a los 21 grados, indica el organismo.

Tanto miércoles como jueves serán jornadas para disfrutar de los espacios verdes o hacer esos trámites que quedan pendientes. El primer día, la temperatura llegará a los 24 pero sube a 25 el segundo. Cielo algo nublado.

El viernes, la temperatura se moverá entre los 15 y los 23 grados, con cielo parcialmente nublado en la primera parte y chaparrones para lo que resta de la jornada. El fin de semana, asimismo, llegará con cielo algo a ligeramente nublado y máximas de 21 (sábado) y 20 grados (domingo).