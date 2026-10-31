Cambio de mes: el pronóstico para el fin de semana

El Servicio Meteorológico anticipa un fin de semana inestable. El pronóstico para hoy y mañana.

El Servicio Meteorológico anticipa un fin de semana inestable. El pronóstico para hoy y mañana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo se presenta el fin de semana, de cambio de mes, en la zona sur del Conurbano. Mejor sábado que domingo.

Este sábado, último día de octubre, se presenta con cielo parcialmente nublado, mientras que la temperatura se moverá entre los 12 y los 24 grados.

El primer día de noviembre, el domingo, la marca térmica será de 22 grados. Se esperan tormentas aisladas durante la mañana y la tarde, pero el fenómeno se fortalece durante la noche.

Pronóstico extendido

El lunes, por otro lado, la temperatura se moverá entre los 15 y los 25 grados, mientras que el cielo se verá parcialmente nublado.

La inestabilidad retorna el martes, cuando la marca térmica será de 21 grados. La jornada se presentará con cielo mayormente nublado, con chaparrones durante la tarde y la noche.