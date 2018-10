Garavano, dispuesto a dialogar con Carrió “cuando ella lo considere necesario”

El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, insistió en aclarar este viernes que sus dichos respecto de que no era bueno detener a ex presidentes fueron “en términos de la imagen de un país” y se mostró dispuesto a dialogar con la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.

“Me sorprendió su reacción porque es algo que hace dos años lo venía diciendo públicamente y nunca se había suscitado ninguna reacción”, recordó el ministro y afirmó que está dispuesto a hablar con Carrió “cuando sea el momento o cuando ella lo considere oportuno”.

Contó también que en el encuentro que tuvo con el presidente Mauricio Macri, ayer, le puso a disposición su renuncia, pero que el primer mandatario “sonrió y rápidamente la rechazó”.

Caso Menem

Al mismo tiempo remarcó los avances en las causas por corrupción y los contrapuso con el “fallo (absolutorio) que no comparto, respecto de (el ex presidente Carlos) Menem”, aclaró.

“Eso es lo que fue siempre la vieja justicia, donde los procesos eternizaban. Este Gobierno logró, y creo que Lilita (Carrió) fue parte, nosotros también, el Presidente, que eso no pase más y que se valore el juicio oral, donde hoy tenemos al ex vicepresidente (Amado) Boudou que está condenado y cumpliendo la condena, que no está firme, pero que ya fue sentenciado y detenido”, subrayó.

También aseguró que “no tenía noticias” del fallo que iba a salir respecto del ex presidente Menem en la causa de contrabando de armas a Ecuador y Croacia. “Yo no estoy de acuerdo, soy muy crítico respeto ese pronunciamiento”, completó.