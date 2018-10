Macri invitó a Bolsonaro a la Argentina

El presidente Mauricio Macri invitó a Jair Bolsonaro, quien se impuso en el balotaje el pasado domingo y se convirtió en presidente electo de Brasil, a visitar la Argentina.

El representante de ultraderecha no confirmó su arribo al país, pero el Gobierno de Chile ya confirmó que el primer destino internacional del líder del Partido Social Liberal (PSL) será su país y luego Estados Unidos.

En las últimas décadas se había convertido en tradición que la primera actividad internacional de los presidentes tanto de la Argentina como de Brasil fuera una visita a su principal socio regional: así lo hicieron Lula Da Silva y Dilma Rousseff, al igual que Néstor y Cristina Kirchner y el propio Macri, que incluyó además a Chile en su primer destino como presidente electo en diciembre 2015.

Bolsonaro podría visitar la Argentina en el marco de la cumbre del G20 el próximo 30 de noviembre, a la que sí asistirá el actual mandatario brasileño, Michel Temer.

Macri recibió, antes del balotaje, el llamado telefónico del candidato presidencial brasileño Jair Bolsonaro, informó Presidencia a través de un comunicado. “Mantuvieron una cordial conversación en el marco del actual proceso electoral de Brasil y la relación estratégica entre ambos países”, se indicó en el texto oficial. Por ese entonces, el ahora presidente electo enviaba un guiño: “Un abrazo a Macri. Felicitaciones por haber sacado a la Dilma Kirchner”, dijo a la prensa.

El ultraderechista ex militar Jair Bolsonaro fue electo el pasado domingo como nuevo presidente de Brasil al imponerse en el balotaje ante el profesor universitario y ex ministro de Educación Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT). Con el 94,4 por ciento de los votos escrutados, Bolsonaro obtuvo el 55,54 por ciento de los sufragios contra el 44,46 por ciento del candidato afín al ex presidente Lula Da Silva.

El ex militar asumirá en el Palacio do Planalto en Brasilia el 1 de enero de 2019 junto a su vicepresidente Antônio Hamilton Mourão, ex general del ejército que pasó a retiro este año para sumarse a la campaña.