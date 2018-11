Para Mensa, el balance es “positivo”

Comienzan los balances en Pucará. El Rojo, que terminó en la quinta posición del Top 12 de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), estuvo en la puerta de la zona de clasificación a semifinales, aunque también pone en la balanza la buena actuación en el Nacional de Clubes.

“Creo que el balance del año es positivo. Nos metimos en las semifinales del Nacional de Clubes y casi terminamos entre los cuatro primeros del Top 12. Obviamente tenemos muchas cosas por mejorar, pero creo que fue un buen año”, comentó el back Lucas Mensa, en charla con Info Región.

El torneo

Pucará finalizó el Top 12 con 63 unidades, a cinco de Alumni, el último equipo en ingresar a las semifinales. En la fecha final, el Rojo se enfrentó al conjunto de Tortuguitas, en busca de una hazaña que lo meta entre los cuatro primeros pero la igualdad en el marcador culminó con el sueño de los de Burzaco.

“En la recta final, perdimos tres partidos claves que habíamos logrado sacar una buena diferencia y, en los segundos tiempos, el equipo no se encontraba, y ahí se nos escapaba. Si hubiésemos cerrado esos partidos, entrabamos más cómodos a las semifinales”, analizó el back.

Por mejorar

De cara al próximo año, donde Pucará participará nuevamente del Nacional de Clubes (además del Top 12), Mensa apuntó a “la defensa” como un aspecto clave a trabajar por el equipo. “Quizás el ataque se nos hace un poco más fácil, pero, si no tenes una defensa sólida, nada sirve. También, creo que tenemos que mejorar la eficacia, que nos costó varios puntos durante el torneo”, aclaró.

Previo a su gira por el Viejo Continente, donde disputará varios encuentros, el seleccionado argentino de rugby citó a algunos jugadores a entrenar con el plantel para prepararse para la ventana de noviembre. El back, junto a Manuel Montero, otro hombre de Pucará, trabajó con los dirigidos por Mario Ledesma.

“La verdad no me esperaba la citación. Fue una muy linda experiencia poder compartir entrenamientos con semejantes jugadores. Trato de no pensar mucho a futuro respecto al seleccionado, pero sé que tengo que estar bien entrenado por si surge algo en cualquier momento”, comentó Mensa.

El retiro de González Amorosino

Lucas González Amorosino había anunciado su retiro a fin de año. El último partido fue ante Alumni pero Mensa, al igual que varios compañeros, quieren “que siga un año más”.

“Nosotros lo volvemos loco para que tire otro año. La verdad que es un jugador de un nivel altísimo, y podría jugar tranquilamente. Igualmente, también hay que entenderlo. Está agotado de tanto rugby y golpe. Tal vez, a esa edad, ya tiene otras prioridades, como familia y trabajo. Hay que entender la decisión que tome”, concluyó el back, en charla con este medio.