Cappiello resaltó “la mentalidad positiva” del equipo

Pucará concluyó “un gran año”. Luego de terminar en la quinta posición del Top 12, y al igual que muchos de sus compañeros, el back Juan Cappiello valoró lo hecho por el equipo a lo largo del campeonato, haciendo hincapié en muchos aspectos que van más allá de los resultados.

“El balance del año en el Top 12 es sumamente positivo. Si bien no conseguimos lograr el objetivo que era entrar a los playoffs, quedamos quintos y eso habla muy bien de nosotros. Se está logrando una mentalidad mucho más competitiva en el club, hablando desde un punto positivo. Es una mentalidad competitiva pero positiva, y eso está reflejado en Primera y en plantel superior. Fue un muy buen año para nosotros”, indicó el back a Info Región.

El 2018

Pucará estuvo muy cerca de cumplir el objetivo. El Rojo, que concluyó en la quinta posición del Top 12, no pudo conseguir en la última fecha la hazaña de ganarle en la última fecha, con puntos bonus, a Alumni, para terminar en la cuarta posición y jugar las semifinales.

“Al equipo le faltó estar un poco más fino. Tuvimos partidos claves en los que parecía que lo teníamos controlado, y los terminamos perdiendo a último momento. Y esos fueron los puntos que nos faltaron para clasificar”, señaló Cappiello. Y agregó: “Si uno analiza los problemas de fondo, no estuvimos finos en las formaciones fijas. Mejoramos el scrum pero no estuvimos lo suficientemente precisos en el line. Por la línea de backs, no fuimos efectivos como otros años y no tuvimos tries de primera fase. Eso determinó quedarnos afuera de los playoffs”.

Por otro lado, en el balance de este 2018, los dirigidos por Gustavo Jorge recuerdan la buena actuación del equipo en el Nacional de Clubes, a mediados de año. A pesar del “gusto muy amargo” que dejó la caída con Newman en semifinales, Cappiello calificó de “positiva” la performance del equipo en el campeonato. “Encaramos el torneo de la mejor manera y fuimos muy regulares. Queríamos tener un lugar en la final y no se dio. Nos queda en la cuenta pendiente para el año que viene encarar de la mejor manera el Nacional y superara la actuación de este año”, comentó el back, en charla con este medio.

Lo que viene

Luego de quedar al borde de cumplir los objetivos de este año, tanto en el Top 12 como en el Nacional de Clubes, el centro de Pucará resaltó que, para el 2019, “hay aspectos por corregir”, aunque “el club está yendo por el camino correcto”.

“El próximo año vamos a laburar igual que este año, en busca de seguir construyendo una línea de juego. Queremos formar una identidad. Tenemos que mejorar cosas, como seguir perfeccionando la obtención, tanto el scrum como el line. Y por el lado de los backs, hay que mejorar los lanzamientos de primera fase”, señaló Cappiello. Y agregó: “Venimos por buen camino. Se nota una gran mejoría en el plantel en muchos aspectos. Creo que nuestro objetivo principal va a ser mejorar las formaciones fijas. Queremos pulir nuestra idea de juego y hacerlo lo mejor posible, para encarar bien el 2019”.

El retiro

Lucas González Amorosino habría jugado su último torneo vistiendo la camiseta de Pucará. El ex Pumas, que había anunciado que dejaría el rugby a final de 2018, aun no confirmó su decisión. “Para mi va a seguir un año más”, aventuró Cappiello.

“Lo que le aporta Lucas al equipo es muy bueno. Es una gran persona y un excelente jugador. Para mí, todavía tiene varios cartuchos guardados. Esperemos que siga. Le da un valor agregado al equipo tremendo. Puede jugar de apertura, de full back, de wing, de lo que sea. Ya lo demostró este torneo. Esperemos que se quede un año más”, concluyó el back.