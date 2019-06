Le dieron el alta a Alberto Fernández: “Estoy muy bien, me voy a trabajar”

El precandidato a presidente Alberto Fernández fue dado de alta esta mañana en la clínica Otamendi luego de ingresar el último lunes “con un cuadro de tos seca y dolor torácico”.

“Ya estoy muy bien, me voy a trabajar porque tengo mil cosas para hacer. Ahora voy a recibir al gobernador (reelecto en San Juan) Sergio Uñac y después me junto con una representante del colectivo femenino”, comentó el precandidato presidencial del PJ a la salida de la clínica ubicada en el barrio de Recoleta.

Respecto a su estado, el ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner indicó que su vida seguirá “absolutamente normal” y celebró “la generosidad del sanatorio”. “Sacaron un comunicado para despejar todas las pavadas que se escriben en Twitter”, agregó.

“Vine por un dolor horrible por irritación de la pleura y con una tos seca que todavía tengo, y me pusieron calmantes, morfina y desinflamantes, y vieron cuál podía ser la causa. Hablé con mi médico y me dijo venite y te reviso, no es que vine a internarme”, explicó.

Finalmente, ante la consulta sobre un debate presidencial, el precandidato presidencial del PJ aclaró que “no tiene sentido discutir con un mentiroso”. “¿Para qué sirvió el anterior? Valdría la pena si todos dijeran la verdad”, concluyó Fernández.