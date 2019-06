Grecco aseguró que está “a la altura” de un Brown protagonista

Brown de Adrogué retornó a los entrenamientos con una novedad importante. Gastón Grecco, goleador histórico e ídolo del club volvió a sus 38 años para pelear por el ascenso y dar los últimos pasos de su carrera profesional en la institución que lo vio nacer como jugador.

En contacto con Info Región, el jugador analizó su vuelta al Lorenzo Arandilla: “Estoy bien, nos pusimos de acuerdo con el presidente hace muchos años de que cuando yo decidiera volver las puertas iban a estar abiertas. Obviamente no soy prioridad para el cuerpo técnico y lo sé, pero tomé la determinación de regresar y no dar más vueltas. Me gustaría terminar mi carrera acá, me siento muy bien físicamente y estoy a la altura”.

Además, a tono con la realidad del Tricolor, apuntó a luchar por un ascenso histórico a Superliga. “Sería algo hermoso ascender, pero cuando se logre seguramente voy a querer jugarla, no sé si abandonaría en ese momento. Hay que ir de a poco, conformar el grupo y trabajar mucho por esa meta”, indicó.

El sueño del goleador

Pese a dar un salto de dos categorías ya que sus últimos torneos fueron en la Primera C, el jugador sabe que podrá darle un plus a Brown en la ofensiva y se pone la vara alta, consciente de que el club estuvo presente en los últimos dos Reducidos de la categoría.

“Es muy motivamente saber que Brown pelea por cosas importantes. No se pudo pegar el salto en el último torneo pero soñamos con que esta sea la temporada. Hay rivales muy importantes, será complejo pero no imposible, en la cancha son 11 contra 11 y queda de lado si uno es un grande o un equipo chico”, valoró el ex Cañuelas.

Brown volvió a los trabajos con un histórico En paralelo habló sobre el aspecto físico y destacó lo fundamental de aprovechar este proceso de entrenamientos: “Las pretemporadas a mí me gustan, cuando terminan los campeonatos sigo entrenando, no me incomodan estos periodos y conozco como trabaja Agustín (Galeota), además de que físicamente estoy muy bien”. Lejos de colgar Si bien son sus últimos años en la actividad profesional, Grecco sueña con tener un buen torneo, meterse en la consideración del entrenador y llevar al club de sus amores a lo más alto. También aseguró que desconoce si será su última temporada, ya que espera cumplir el sueño de jugar con el Tricolor en Primera.

“Terminar mi carrera peleando algo con este club es lo máximo, no pienso en el retiro. Lo digo cada vez que me toca regresar, pasan cosas increíbles y muy lindas acá, sigo soñando con eso, no tengo dudas que se armará un gran plantel porque Pablo apuesta a eso”, sentenció Grecco, en charla con este medio.