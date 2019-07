Vecinos advierten que la situación “empeoró” en la Cuenca Matanza Riachuelo

“Ayer llovió y el agua está al borde de nuestra casa. Nos seguimos inundando porque las obras en el arroyo Santa Catalina no se hacen. Los basurales, dicen que los sacaron pero cuando venía para acá veía basura cada 50 metros. Basta de mandarnos chapas y colchones cuando nos inundamos. Necesitamos que no nos abandonen”, reclamó Ramón Acosta, un vecino que integra el foro hídrico de Lomas de Zamora.

Más dura, incluso, fue Beatriz Mendoza, una de las principales impulsoras de la causa que definió la creación de Acumar. “Esta audiencia es una mentira. En once años, no mejoró en nada la calidad de vida de la gente que vive en el Riachuelo. Es más, diría que empeoró, porque la contaminación industrial se incrementó y no se controla”, denunció.