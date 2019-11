YoMeSumo: La cruzada de familiares de víctimas que sólo buscan justicia

#YoMeSumo es la convocatoria que lanzaron familiares de víctimas para pedir que las causas avancen. Para ello, se movilizarán mañana a los Tribunales de Lomas de Zamora. Familiares de Iván Echeverría, Laura Rivero y Nicolás Vázquez, entre otros, serán de la partida.

El dolor no desaparece y los tiempos de la Justicia se vuelven incomprensibles para los familiares que esperan que se haga justicia por sus seres queridos. Ante ese panorama y bajo la consigna de “Yo me sumo”, familiares y amigos de víctimas se manifestarán este martes. La iniciativa fue impulsada, entre otros, por familiares de Iván Echeverría, Laura Rivero y Nicolás Vázquez, casos que conmocionaron a la Región en los últimos años y que aún no tienen resolución.

“El ‘Yo me sumo’ lo organizamos padres de víctimas unidos que queremos justicia. Todos vamos a reclamar que se muevan las causas y que se pongan a trabajar, porque en mi caso ya hace un año y cuatro meses que mataron a mi hijo y todavía no tenemos nada”, indicó Martín Echeverría, padre de Iván, el joven asesinado durante un intento de robo en agosto de 2018.

El conjunto de familiares rogó que la comunidad los acompañe en el reclamo para que las autoridades los escuchen. “Esperamos que haya gente que aunque no tenga algo personal para reclamar nos acompañe en la protesta”, valoró Anahí Vázquez, la hermana de Nicolás quien recibió un disparo en 2013 en Lanús y por el hecho está imputado un ex policía.

En diálogo con Info Región Anahí sostuvo: “Primero queremos reclamar por los expedientes que están archivados ya que los asesinos están aún gozando de su libertad así como también queremos respuestas sobre otros expedientes que no están resueltos aún teniendo pruebas para avanzar en el caso”, apuntó.

La manifestación, bajo la consigna #YoMeSumo, será el martes a las 10 en los Tribunales de Lomas de Zamora, ubicados sobre Larroque en Banfield.