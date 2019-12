Echeverría: La oposición pide que la suba de tasas se determine por el IPC

Tras la ratificación de la Ordenanza Fiscal e Impositiva en la Asamblea de Mayores Contribuyentes de Esteban Echeverría, el concejal por Cambiemos Luciano Gómez Alvariño insistió en que los aumentos en las tasas municipales son “excesivos” y consideró que las subas deberían ir a la par del Índice del Precio al Consumidor (IPC) que determina el INDEC.

También señaló que la tasa contra incendios “es la única que hace tres años no se actualiza” y lamentó que no prosperara la propuesta de una exención impositiva para las Pymes que hayan cumplido sus obligaciones tributarias.

“Se aprobó un aumento de un 41 por ciento en los módulos municipales con la potestad para que el Ejecutivo pueda subir otro 44, lo que daría un aumento total del 104 por ciento. Creemos que eso es excesivo y lo que propusimos es que el Intendente pueda aumentar las tasas mes a mes, pero en función del aumento que se registra en el IPC”, recalcó el edil en diálogo con Info Región.

Además, explicó que no acompañaron la sanción de la tasa especial de obras públicas porque entienden que es “una sobretasa” ya que “se cobra en otros impuestos”.

Tasa contra incendios

El integrante del bloque opositor, lamentó que “la tasa contra incendios es la única que hace tres años no se modifica, cuando las demás aumentaron entre un 250 y un 300 por ciento”.

“Esto es algo que pone en riesgo la vida de los echeverrianos frentea a una eventualidad y es un servicio que el propio municipio no puede prestar porque no está en condiciones. Si alguien tiene una diferencia o sospecha de alguna irregularidad de alguien de la dirigencia de los bomberos, que vaya a la justicia y haga la denuncia. Incluso si corresponde, que se intervenga, o se cree un cuerpo municipal, pero no podemos jugar con el tema de los recursos en algo tan importante”, subrayó.

Pymes

Gómez Alvariño, por último, se refirió a otro de los puntos en los que Cambiemos se diferenció del oficialismo, que fue la propuesta para una “exención impositiva para las Pymes que hayan cumplido sus obligaciones tributarias este año y así apoyar a la producción y promover el trabajo”, aunque lamentó que la iniciativa “no prosperó”.