Bozzano tildó de “irresponsables” a legisladores de Juntos por el Cambio

El presidente del bloque del Frente de Todos en el Senado bonaerense, Gervasio Bozzano, calificó de “irresponsables” a los legisladores de Juntos por el Cambio tras la fallida sesión en la que se pretendía tratar la Ley Impositiva 2020, pero que no se pudo realizar porque la oposición no dio quórum.

“No me parece serio lo que hizo la oposición porque saben y conocen perfectamente la situación económica y fiscal que está atravesando la provincia, por no hablar de la cuestión social que parecen desconocer. Es un acto irresponsable no bajar a discutir una ley que es importante para solventar las emergencias que votamos la semana pasada”, remarcó el legislador en diálogo con Info Región.

El Senado bonaerense reanudó este viernes la sesión extraordinaria en la que debía tratar la Ley Impositiva para el próximo año pero tras no llegar a un acuerdo luego de un nuevo cuarto intermedio, la sesión se dio por finalizada.

Al respecto, Bozzano explicó que “se estaban contemplando las modificaciones que propuso Juntos por el Cambio” y cuando faltaba una charla para aclarar las últimas cuestiones “la oposición no quiso ni siquiera escuchar si se incorporaron las cosas que pidieron”.

“Ellos quedaron atrapados en un discurso que tiene que ver más con los medios de comunicación que con la realidad. Hablan de un impuesto del 75 por ciento y la verdad que eso no es así y se les explicó con los números a la vista cómo era. Varios de esos aumentos forman parte del 86 por ciento que van a pagar menos de 3.500 pesos al año”, subrayó.

Herramienta

El titular del bloque oficialista, por último, enfatizó que la ley impositiva “es una herramienta que no solo necesita el Gobernador (Axel Kicillof), sino también la provincia que tiene que afrontar los vencimientos de los pagos del mes de enero”.

“Se necesita tener un horizonte de recaudación distinto del que se viene teniendo, ya que se vive un escenario de caída impositiva producto de la política que llevó a cabo María Eugenia Vidal en concordancia con Mauricio Macri”, concluyó.