Declaró el novio de Anahí Benítez en una nueva audiencia del juicio

Además, la familia de la joven adelantó que presentará una denuncia contra uno de los peritos que sostuvo que Marcelo Villalba no podía ser juzgado.

Este jueves se llevó a cabo la cuarta audiencia del juicio por el crimen de Anahí Benítez. El proceso, que se encuentra a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de Lomas de Zamora, contó con la declaración del novio de la joven, entre otros testimonios.

La jornada comenzó con demoras, pasadas las 9.30. En el inicio, la fiscalía junto con el abogado de la familia de Anahí, informaron al Tribunal que presentarán una denuncia contra el perito psiquiátrico Walter José Tarragona.

Villalba dejará de ser juzgado por el crimen de Anahí Benítez “Una mujer se contactó con Silvia Pérez y le notificó que el doctor Tarragona, es amigo íntimo de la familia de Marcos Bazán, por lo cual consideramos que hay una tendencia a la parcialidad en su experticia sobre la capacidad de Marcelo Villalba para formar parte de este juicio”, sostuvo el letrado Guillermo Bernard Krisan. Tarragona formó parte de la junta médica conformada por cuatro peritos psiquiátricos y psicológicos que evaluaron las condiciones de Villalba y concluyeron en que no estaba apto para afrontar el proceso. “Voy a formular la denuncia correspondiente para que esto no quede en duda y Villalba se siente donde debe estar sentado”, apuntó Silvia, la madre de Anahí.

Tras la exposición de los peritos, Villalba dejó de ser juzgado por el momento y el juicio continúa contra Marcos Bazán, acusado de los delitos de “privación ilegal de la libertad agravado y homicidio agravado por alevosía y por mediar violencia de género”.

Testimonios

El primer testigo en declarar fue Elías Domínguez, quien era novio de Anahí cuando la joven fue asesinada. Fue interrogado, tanto por la fiscalía como por la querella sobre tres publicaciones que realizó en Facebook tras el hallazgo del cuerpo.

“Vos escribiste: ‘Ya voy a destapar la olla, estoy re caliente”, ‘ya van a saber quiénes son los culpables’ y ‘la verdad la tengo yo’. ¿A qué te referías?” indagó el abogado de la familia de Anahí a lo que Domínguez respondió: “No tengo ninguna verdad, buscaba un consuelo en redes sociales, pero fue una total tontería, fue un momento de enojo con toda la situación”.

Respecto de su relación con Anahí, Domínguez aseguró que “fue de diez”, aunque indicó que luego del hecho no acompañó a la familia de la joven ni fue al velorio porque le hacía “mucho mal”. “Después de que pasó todo no tuve más contacto, sentía que había algo raro y me hacía muy mal”, concluyó.

También declararon dos allegados más de la víctima y oficiales de policía que participaron del rastrillaje en el cual se hallaron los restos de Anahí.

EL CASO

Anahí Benítez salió el 29 de julio de 2017, por la tarde, de su casa en dirección al parque Eva Perón de Lomas de Zamora, pero las imágenes captadas por las cámaras de seguridad municipales y privadas determinaron que nunca llegó a destino.

El 4 de agosto, luego de días de búsqueda, la policía dio con el cuerpo de Anahí en la Reserva Santa Catalina de Lomas. Estaba semienterrado y según la autopsia, presentaba signos de abuso sexual. La joven murió por asfixia y el crimen se habría perpetrado unas 24 ó 48 horas previas al hallazgo.