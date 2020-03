Comprar en tiempos de coronavirus: sacar número y esperar afuera

El Gobierno adoptó una serie de medidas para intentar frenar el avance del coronavirus (Covid-19) en el país. En este marco, cambian los hábitos de consumo y de vincularse con el resto de las personas. “Por favor, saque número y espere afuera”, reza un cartel en las puertas de una farmacia céntrica de Adrogué.

“Por su salud y la nuestra, pueden permanecer dentro del establecimiento sólo cuatro personas”, señala la cartelera del comercio ubicado sobre la calle Esteban Adrogué. “Por favor, saque número y espere afuera. Gracias por su paciencia”, agrega un cartel pegado a su lado. Está visible y los consumidores respetan la nueva normativa.

Entre las recomendaciones figuran no salir de la vivienda si no es necesario y realizar las compras habituales, pero evitando las grandes concentraciones de gente. El beso en la mejilla, que siempre tuvo detractores, ya no es visto de forma positiva y se utilizan el saludo general (levantando la mano) o el choque de codos. También se pide que haya una distancia de al menos un metro entre las personas que se encuentran en un espacio compartido. El lavado de manos es constante y el aroma a alcohol en gel se siente en cualquier oficina.

¿Qué es el distanciamiento social? Un conjunto de medidas no farmacéuticas de control de la infección que pretenden parar o enlentecer la propagación de una enfermedad contagiosa. Las medidas de distanciamiento social incluyen limitar la reunión de grandes grupos de personas, cerrar edificios y cancelar eventos.

Es por esto que el Gobierno ya había anunciado la cancelación de espectáculos de grandes dimensiones y recitales, el Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires también tomó medidas en consonancia y cerró, por ejemplo, los bingos. Los gobiernos locales se sumaron a estas iniciativas y fueron varios los distritos que declararon la emergencia sanitaria: cerraron boliches y redujeron al 50 por ciento la capacidad de asistentes a bares y restaurantes, entre otros.

Este martes, las autoridades sanitarias confirmaron que son 65 casos de coronavirus (Covid-19) en el país, que se reportaron en nueve provincias: Ciudad y provincia de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Tierra del Fuego, Río Negro, Santa Fe, San Luis y Entre Ríos.

El Ministerio de Transporte, por otro lado, anunció que se suspenden los micros y trenes de larga distancia y los vuelos de cabotaje desde el viernes y hasta el miércoles. El jueves, en tanto, tanto las formaciones ferroviarias como las unidades de colectivo no permitirán que viajen pasajeros parados, para evitar el amontonamiento de gente.