Schiavone justificó la prórroga Covelia: “No se podía realizar una estructura de costos”

El concejal de Lanús por Juntos por el Cambio Jorge Schiavone defendió la extensión de la concesión de la empresa Covelia para que realice el servicio de recolección de residuos porque “no se podía realizar una estructura de costos” para llamar a una nueva licitación.

“El contrato de la recolección de residuos tiene una estructura de costos que está formada por diferentes factores como el combustible, del cual hoy no tenemos el valor, porque si bien está congelado, no sabemos cuánto va a estar el próximo mes. No se puede realizar la estructura de costos, por lo tanto decidimos prorrogar la concesión por un año, con la posibilidad de extenderlo por otro más”, explicó el edil en contacto con los medios tras la última sesión.

Por otro lado, remarcó que la emergencia administrativa, sanitaria, económica y financiera “le permite al intendente, Néstor Grindetti, determinar partidas en caso de que sea necesario” por la pandemia del Coronavirus y señaló que “es lo mismo que se hizo a nivel nacional y provincial”.

También detalló que la modificación en el presupuesto y la ordenanza fiscal e impositiva “fue para establecer cambios en la periodicidad en el pago de la publicidad” y reconoció que había un proyecto que establecía un aumento “pero no se trató para no llamar a los mayores contribuyentes en medio de todo lo que está pasando”.

Coronavirus

Para finalizar, el presidente del bloque de Juntos por el Cambio se refirió al aislamiento para combatir la pandemia y enfatizó que “hoy hay un gran problema por el coronavirus y la mejor vacuna es el aislamiento y cerrar todo”.

“En cuanto al trabajo en el Concejo, las próximas sesiones estipuladas están levantadas porque no sabemos cómo va a continuar esta situación y los presidentes de los bloques vamos a determinar cuando sea la próxima”, concluyó Schiavone.