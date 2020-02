Schiavone le respondió a la oposición: “Hacen propaganda política con el hambre”

“El nuevo gobierno siempre le echa la culpa al ex presidente como ocurrió con el caso del endeudamiento y ahora con el hambre. Es todo relato pero si nos volcamos a los datos esto no es así ya que la deuda la inició (Daniel) Scioli pero por otro lado, el problema del hambre y la pobreza no es de ahora sino de hace décadas. Todos somos responsables, ellos nos culpan a nosotros y eso implica una propaganda política”, cuestionó el edil en diálogo con Info Región.

Schiavone también precisó que la entrega de las tarjetas en el municipio arrancará este lunes en el Microestadio del Club Atlético Lanús y se prevé que llegue a 10 mil beneficiarios. “Se están ultimando detalles pero esto es una herramienta para ayudar a los más necesitados”, valoró.