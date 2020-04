Coronavirus: Aseguran que ayer no se rompió la cuarentena

Carla Vizzotti aseguró que si bien lo que sucedió ayer estuvo mal, no se rompió la cuarentena porque la circulación comunitaria no es alta

Carla Vizzotti aseguró que si bien lo que sucedió ayer estuvo mal, no se rompió la cuarentena porque la circulación comunitaria no es alta

La secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, aseguró hoy que lo sucedido ayer en los bancos “no significa que se haya roto la cuarentena” y aclaró que la situación en la Argentina “no es la misma que en otros países de Europa donde la circulación comunitaria es muy alta”.

“La situación de Argentina no es la misma que en Europa donde la circulación comunitaria es muy alta. Tenemos un porcentaje de casos negativos en los testeos y la circulación viral no tiene la intensidad de otros países; y si bien el objetivo es evitar el contacto entre personas, no significa que ayer se haya roto la cuarentena”, agregó la funcionaria durante el reporte brindado esta mañana.

Tanto los abuelos como los hogares que no tienen un ingreso fijo y dependen de la asistencia del Estado salieron este viernes a las calles. En el día 18 de la cuarentena obligatoria, miles de personas se concentraron en las entidades bancarias para tener algo de dinero que les permita comprar alimentos y remedios. Fue dramático.

Luego de las escenas alarmantes, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso que las sucursales bancarias atenderán a partir de este sábado exclusivamente a jubilados y pensionados por ventanilla, según el número final del Documento Nacional de Identidad (DNI). En el caso de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, la atención se dará en el horario de 10 a 17, y cada jurisdicción lo hará en sus horarios habituales.