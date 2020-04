“Asusta no saber cuándo volveremos a jugar”, admitió López

La jugadora de las Blanquinegras expuso sus preocupaciones ante la incertidumbre de no saber cuándo volverán a las canchas y evaluó la problemática de la finalización de contratos. "Hay chicas que no tienen otro ingreso", aseguró.

La capitana de El Porvenir, Melanie López, expresó sus inquietudes ante la incertidumbre de no saber la fecha exacta en que la pelota volverá a rodar. “Asusta no saber cuándo volveremos a jugar”, subrayó. A su vez, señaló que en el club evalúan “comenzar de cero” aunque todavía “no hay nada confirmado”.

En ese sentido, la jugadora, en diálogo con Info Región, explicó: “Asusta no saber cuándo se volverá a jugar porque el contrato en pocos meses se vence. No se sabe qué pasará, hay muchas chicas que viven y comen de esto por lo que no tienen otro ingreso”.

Además, el parate en el mundo deportivo no solo afecta el ritmo futbolístico sino también la situación económica de los clubes. En ese contexto, López destacó que el club “está al día” con los pagos.

Solo rumores

Consultada sobre si sabe cómo volverá a jugar el equipo ante una hipotética reanudación, la capitana contó que se manejan varias opciones pero “no hay novedades”. “Se baraja empezar todo desde cero”, indicó.

Mientras tanto, el equipo entrena en sus casas para mantenerse fortalecidos y estar lo mejor preparadas ante una posible reanudación. “Nuestra delegada nos manda una rutina diferente por día y yo entreno de acuerdo a mi espacio con lo que tenga a mi alcance, haciendo lo que puedo”, señaló la jugadora de El Porve.

“Por ahora vengo llevando bien la cuarentena, pero no veo la hora de que termine todo esto”, finalizó, en contacto con este medio.