Della Picca sobre el cierre del torneo: “A nosotros nos va a favorecer”

Talleres de Remedios de Escalada es uno de los equipos en la Primera B que se encuentra en posiciones de Reducido luego de la finalización del torneo Apertura y las primeras ocho jornadas del Clausura. Por el momento, se desconoce cómo se resolverán los ascensos, aunque se estima que se utilicen las tablas generales vigentes para resolver la situación. El análisis de Rodolfo Della Picca.

“Estaríamos adentro del Reducido, a nosotros nos va a favorecer, lo que pasa es que hay otros clubes que seguro no estarán de acuerdo porque hubieran querido jugar hasta el final, porque los últimos tres o cuatro puestos de la general están muy parejos”, aseguró el DT.

Vale remarcar que en la resolución de la AFA se advierte que el Comité Ejecutivo podrá adoptar en la ventana de tiempo disponible en el segundo semestre del corriente año, un mecanismo deportivo para determinar los ascendidos según corresponda. Siempre y cuando se reanude la actividad.

Incertidumbre y prioridades

El entrenador del Tallarín indicó que “la prioridad es la salud”, pero también recalcó los conflictos que trae todo este proceso de parate de la actividad. “Ante la resolución que sea, hay que priorizar el tema de la salud por sobre todas las cosas. No es solo jugar un partido, sino volver a los entrenamientos, que los jugadores tengan espacio para prepararse y no se lastimen todos en la vuelta”, explicó.

Y consideró: “Será difícil una nueva preparación, porque incluso en vacaciones con algún tiempo de parate, los jugadores tienen la posibilidad de jugar en la playa o algún baby, acá las chances para aquellos que viven en departamentos son muy difíciles. Nos van a tener que dar tiempo para que recuperen los movimientos y no provocar lesiones”.

Economía estable

La mayoría de los clubes se vieron afectados por el aislamiento. Talleres no se mantiene al margen, aunque el entrenador reconoce que la institución cumple con lo establecido. “Permanentemente hablamos con los dirigentes. El problema es ver si se pueden llevar a cabo los contratos o no, y no tiene nada que ver con la voluntad. Talleres se maneja bien y tiene la economía sana, no habría por el momento inconvenientes, pero esto es día a día”, concluyó Della Picca.