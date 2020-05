Vico aseguró que el acuerdo entre AFA y Agremiados posibilita “una ayuda para los clubes”

El entrenador de Brown de Adrogué, Pablo Vico, valoró el acuerdo entre la Asociación del Fútbol Argentino y Futbolistas Argentinos Agremiados para renovar los contratos por seis meses, aunque estos no serán de manera automática. “Es una ayuda para los clubes”, subrayó.

“Es muy bueno que se haya podido llegar a un acuerdo entre la AFA y agremiados para los contratos de junio a diciembre, porque los clubes tendrían una ayuda al momento de comenzar el campeonato”, analizó, en contacto Info Región.

En paralelo el histórico del Tricolor fue distante frente a la medida de que quienes decidan esa extensión sean las instituciones: “Es una resolución compleja. Se tiene que charlar entre el cuerpo técnico, dirigentes para ver qué se necesita para volver a jugar si es que arranca el campeonato. Es algo difícil, porque si un jugador no renueva se lo está dejando sin trabajo”.

Con ese contexto, el entrenador explicó que frente a libertad de acción deberían facilitar “la posibilidad de ser fichado en otro lado”.

Retorno del fútbol

Vico descartó la posibilidad de que el fútbol vuelva en septiembre u octubre tal como evalúan las autoridades y reconoció que “todo depende de la continuidad de la pandemia”. “Cada vez se conocen más casos y hasta que no bajen, será difícil empezar”, lamentó.

En sintonía analizó la posición del equipo frente a una hipotética reanudación: “Si llegase a volver el campeonato, lo más conveniente es que termine como corresponde con las nueves fechas que faltan. Estamos a cuatro puntos del Reducido”.

Mientras tanto el plantel continúa con los trabajos de preparación. “Esta situación perjudica bastante, será difícil ponerlo al jugador nuevamente a ritmo, porque habrá muchos lesionados en cancha”, evaluó.

La visita

El reconocido entrenador de Brown mantuvo un encuentro inesperado una semana atrás, ya que recibió la visita del ministro de Turismo y Deporte, Matias Lammens, quien realiza un trabajo recorriendo espacios y analizando la función social de los clubes en la pandemia.

“Fue a visitar el Municipio de Almirante Brown y de ahí lo llevaron para la sede de futsal y el salón de baile donde hay camas. Preguntó si quedaba lejos el club porque me quería conocer, yo no lo podía creer. Cuando nos encontramos se acercó a mí y estaba muy contento por conocerme. Es una persona muy agradable y humilde”, sentenció Vico sobre el cruce con el ex mandatario de San Lorenzo.