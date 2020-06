“Muchos le perdieron el respeto al virus”

Juliana Di Menno, jugadora del primer equipo de hockey de Lomas Athletic, convive día a día desde el lado profesional con la pandemia. Desde su rol de cirujana en el Hospital Italiano reconoció que el sistema de salud aún está “tranquilo”, aunque apuntó a las diferencias entre los establecimientos privados y estatales.

“Trabajo en un hospital privado y por ese lado puedo asegurar que todavía estamos bastante tranquilos. Por otro lado, sé por colegas que en los hospitales públicos la situación es distinta, por el momento está todo bastante controlado, si no se hubiesen tomado medidas desde un principio hoy estaríamos todos desbordados”, explicó, en diálogo con Info Región.

Con ese panorama, aseguró que la población se “acostumbró” a convivir con la pandemia y advirtió sobre la problemática de algunas flexibilizaciones en la cuarentena: “El primer día que se habilitó para salir a realizar actividad física las calles en Capital (CABA) era una maratón. Había una sensación de liberación, parece que muchos se acostumbraron a vivir con todo esto y le perdieron el respeto”.

Curva ascendente

Si bien aún la infraestructura sanitaria no está colapsada, el coronavirus vive su momento más fuerte en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires desde el comienzo de la pandemia.

“Se hace bastante largo el aislamiento, entiendo que no hay otra forma de combatir esto, no está del todo mal pero si nos cuesta mucho. Que aumenten los casos no me sorprende porque bastaba que se abriera un poco la cuarentena para que se elevaran los contagios”, opinó Di Menno.

Por otra parte, analizó el rol de las personas en este proceso: “La población ha sido muy obediente. La mejor manera para no arruinar todo es permitir algunas flexibilizaciones, pero respetar el distanciamiento social y muchos protocolos de higiene que tienen que perdurar en el tiempo”.

El rol deportivo

Como vecina de la Ciudad de Buenos Aires Di Menno aprovechó la flexibilización de la cuarentena para volver a realizar actividad física en un espacio más amplio. En ese sentido, valoró la importancia de regresar al ejercicio aeróbico, asimismo reconoció que el retorno al sintético aún está lejos por las complicaciones de establecer un protocolo acertado.

Al respecto mencionó: “Me vino muy bien, estaba entrenando en el departamento, y ahora salir a correr me generó dolores que no sentía hace rato. Tengo que ser cuidadosa por mi trabajo, pero trato de tomar medidas para sostener la actividad física”.

Y concluyó: “Como no se cuentan con tantos recursos para los protocolos se tarda mucho en regresar a las actividades. Si hay una organización y existieran los medios, muchos deportes hubiesen regresado. En este presente son pocos los clubes que pueden llevar a cabo un protocolo efectivo”.