Coronavirus: Insaurralde permanece internado y esperan que “siga mejorando”

El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, está “de buen ánimo” y padece el “malestar típico” que causa el coronavirus, mientras continúa internado en el Hospital Municipal de Llavallol, donde permanece desde el pasado viernes.

“Tiene el malestar físico típico de la enfermedad: fiebre, pérdida de gusto y dolor corporal, pero ayer pasó una mejor noche y todos tenemos la expectativa de que siga mejorando”, precisó el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín, en contacto con la agencia estatal Télam.

En ese sentido, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, coincidió en que Insaurralde “está de buen ánimo” y que, si bien todavía presenta fiebre, con dosis de paracetamol, “está controlada” la temperatura.

Otermín, además, detalló que el intendente “está súper cuidado en el Hospital Municipal de Llavallol, que es un hospital público construido por el Municipio de Lomas” y agregó que, “a medida que baje la fiebre se evaluará que continúe la recuperación en su casa”.

“Está al tanto de todo, muy pendiente de la gestión y recibiendo todo el tiempo el amor de su familia y también de los vecinos y vecinas de Lomas de Zamora, que lo adoran”, sostuvo Otermín, al tiempo que aclaró que Insaurralde es considerado “paciente de riesgo” por haber padecido una enfermedad oncológica y por eso “se decidió la internación preventiva”.

El pasado viernes, el intendente anunció que dio positivo en un hisopado de coronavirus y quedó internado en el hospital municipal de Llavallol por recomendación de su médico, debido a que presentó un estado febril y teniendo en cuenta los antecedentes de salud que lo ponen en situación de riesgo.

“Estoy bien. Me siento un poco cansado. Tengo fiebre constante pero el paracetamol me la equilibra y me la baja”, expresó el jefe comunal en una entrevista con el programa “La peña de morfi” que se transmite por Telefe y en el que trabaja su esposa, Jésica Cirio, a quien el test le dio negativo pero guarda cuarentena junto a su hija Cloe por ser contacto directo.

Por otra parte, este fin de semana, fuentes del Municipio precisaron a Info Región que once funcionarios fueron testeados, de los cuales cuatro contrajeron la enfermedad. “Estamos esperando el resultado del resto”, manifestaron.