Insaurralde: “Tengo fiebre constante”

“Estoy bien. Me siento un poco cansado. Tengo fiebre constante pero el paracetamol me la equilibra y me la baja”, expresó el jefe comunal en una entrevista con el programa “La peña de morfi” que se transmite por Telefe y en el que trabaja su esposa, Jésica Cirio, a quien el test le dio negativo pero guarda cuarentena junto a su hija Cloe por ser contacto directo.

Contó también que “siente cansancio” y “dolor muscular” al tiempo que señaló que es “un paciente diferente” ya que tiene “una afección respiratoria siempre”. “Por suerte hasta ahora la afección pulmonar no la tengo. La tomografía en el hospital me dio una carga viral chica”, apuntó.

Además, reveló que perdió el sentido del gusto y que el olfato ya lo tenía muy disminuido a causa del tratamiento de quimioterapia al que se tuvo que someter hace algunos años.