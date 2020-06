Lomas: Insaurralde tiene coronavirus y quedó internado en el Hospital de Llavallol

El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, anunció este viernes que dio positivo en un hisopado de coronavirus y quedó internado en el hospital municipal de Llavallol por recomendación de su médico, debido a que presentó un estado febril y teniendo en cuenta los antecedentes de salud que lo ponen en situación de riesgo.

“Di positivo de coronavirus. Como sociedad, hoy atravesamos el momento más difícil porque nos acercamos al pico de contagios. Les pido que se cuiden y que tratemos de minimizar el riesgo entre todos y todas. Por favor, quédense en sus casas todo lo que puedan”, informó el Intendente en sus redes sociales y se convirtió así en el primer jefe comunal del Conurbano que contrajo la enfermedad.

Insaurralde, que en 2011 había sido diagnosticado de un seminoma, un tipo de cáncer del que se recuperó hace varios años, comenzó a sentirse mal el jueves y tuvo unas líneas de fiebre por lo que se realizó el hisopado del que se conoció el resultado este viernes.

“Ayer le dolió mucho la cabeza, con bastante fiebre y tos. Se hizo el hisopado y hoy le dio positivo. Hoy sigue igual. Está aislado en la casa, no está internado”, fue el primer mensaje brindado desde el Municipio a Info Región.

No obstante, fuentes de la Comuna luego indicaron a la agencia estatal Télam que “si bien en un principio se había resuelto que cursara el aislamiento en su domicilio porque no presentaba dificultades respiratorias ni ninguna otra complicación que hiciera pensar en un cuadro grave”, a último momento su médico prefirió por precaución hospedarlo en el centro de salud para seguir de cerca su cuadro, “debido a que la fiebre no cedía”.

Desde el hospital, el Intendente difundió un video alrededor de las 20 por sus redes sociales en el que aseguró que está bien y agradeció a los que se preocuparon por su estado.

Las fuentes también confirmaron que ya fueron hisopadas su esposa, Jessica Cirio, y la hija de ambos, aunque hasta esta noche no están disponibles los resultados de las pruebas.

El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín, también fue hisopado tras conocerse la noticia del contagio de Insaurralde, debido a que ambos habían estado reunidos el día anterior a que el intendente presentara síntomas.

Asimismo, los funcionarios locales y colaboradores que estuvieron en contacto con Insaurralde en las últimas horas están aislados en sus hogares.

En Lomas de Zamora, según informó este viernes el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, ya son 569 los casos confirmados de Covid-19, incluidos 13 víctimas fatales.

Postergación

El contagio de Insaurralde obligó a suspender la visita que el presidente Alberto Fernández planeaba realizar este viernes a Catamarca, ya que el ministro de Desarrollo Social e integrante de su comitiva, Daniel Arroyo, había estado reunido el miércoles con el intendente de Lomas de Zamora.

Esta semana también Insaurralde estuvo junto al secretario general de Gobierno bonaerense, Federico Thea.