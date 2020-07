Crisis, vacaciones de invierno y centros culturales

Mientras luchan por subsistir, la gran mayoría de los espacios culturales optó por no realizar actividad. Espacio Disparate propone una actividad virtual.

Estas vacaciones de invierno serán muy distintas a las de años anteriores. Las postales tradicionales de niños colmando plazas y salas de teatros no se podrán ver en la Región, donde crece la preocupación por la crisis que afecta a centros culturales y teatros. Espacio Disparate, en Lanús, tiene una propuesta virtual pero la gran mayoría esperará “a que todo pase” para retomar las actividades.

Los espacios culturales se encuentran en una situación crítica. Durante los últimos años se han visto perjudicados por la crisis económica de país y este año se sumó el agravante de la cuarentena,por lo que todos comparten un mismo objetivo: subsistir. Algunos, no lo lograron.

Ante la única posibilidad de percibir un ingreso ofreciendo actividades de manera virtual, desde el Espacio Disparate de Lanús invitaron a toda la comunidad a participar de la propuesta pensada para las vacaciones de invierno. Inaugurarán el espacio “Dispa contenidos audiovisuales” con una propuesta llamada “Las Payasas Rockeras Streaming Tour”.

“Hoy nos adaptamos al medio audiovisual proponiendo un programa ‘televisivo’ de las rockeras. Creemos que los niños y niñas se van a super copar y porque la propuesta incluye todos los días un programa distinto, con juegos, entrevistados y música, entonces va a ser muy divertido y la entrada será virtual a través de un código QR”, explicó Agostina, una de las organizadoras del espacio.

Para que todos se puedan sumar y “nadie quede afuera”, la entrada será a la gorra y las funciones serán todos los días durante las dos semanas que durarán las vacaciones de invierno (20 al 31 de julio). A su vez, desde el Disparate invitaron a todos los que quieran sumarse a los talleres de música, plástica y literarios “que continúan con la inscripción abierta”.

“Si bien nos reinventamos, los talleres se adaptaron a la propuesta virtual y tenemos una propuesta audiovisual para invierno, tener el centro cultural cerrado tiene un costo enorme, y en general está todo muy frenado”, planteó Agostina.

Otros centros culturales de la Región

Info Región consultó con referentes de El Refugio de Banfield, el Teatro de las Nobles Bestias de Temperley y el Teatro de las Memorias de Lomas de Zamora y coincidieron en que no presentarán ninguna propuesta para las vacaciones de invierno.

Daniel Bastias, director del Refugio indicó que aunque “el momento actual es durísimo, el teatro es ida y vuelta y por eso se eligió no ofrecer nada desde la virtualidad”. “Nosotros no podemos compartir la idea de la virtualidad, primero porque es muy difícil generar plataformas económicamente redituables y además que nos resulta muy difícil actuar sin un público, entonces esperaremos a que esto pase y veremos”, aseguró.

En este marco, Bastias señaló que actualmente dependen económicamente de subsidios y planes propuestos por el Estado, además de un “bono solidario” que lanzaron para recaudar fondos. “Ya vendimos más de 100 bonos, son para cuando volvamos a abrir y pueden ser canjeados por una entrada, por un taller, consumiciones, lo que quieras y van de 100 a 500 pesos”, detalló.

Por su parte, desde el Teatro de Las Nobles Bestias explicaron que la única actividad que realizan actualmente son Teatracuentos a través de Instagram a cargo de Marisol Martínez, Jazmín Spanareli, Santiago Miniño y Luciano Alba, pero aclararon que además de eso están “en cero actividad”. “Estamos esperando ver que pasa, y ver si podemos abrir en algún momento, pero por ahora estamos haciendo la plancha y subsistimos gracias al subsidio del Instituto Nacional del Teatro”, apuntó Claudia Eichenberg, fundadora del espacio.

En esta línea, Eichenberg invitó a la comunidad a participar desde el 12 de agosto hasta el 30 de septiembre, todos los miércoles de 19 a 21, de un taller de dramaturgia que brindará de manera virtual. “Es lo único que lanzamos, porque de algo tenemos que vivir”, remarcó la fundadora del Nobles.

Por último, Alicia, del Teatro de las Memorias explicó que aunque durante las vacaciones de invierno no llevarán a cabo ninguna propuesta están trabajando para adaptarse a lo virtual. “Nos parece que lo virtual es una posibilidad pero que hay que hacerlo muy bien porque si no, no tiene nada que ver con nuestro espíritu, pero en principio nuestro espacio está tejiendo redes y buscando una respuesta a esta situación de tanta incertidumbre”, indicó