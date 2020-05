Para sobrevivir, un teatro de Banfield vende bonos solidarios

La situación del Teatro El Refugio de Banfield no se diferencia de otras realidades que atraviesan los distintos espacios culturales de la Región. Desde hace dos meses que no hay ingresos y se las rebuscan para sobrevivir: venden bonos solidarios, que representarán descuentos a futuro. Deben afrontar el pago de servicios y el alquiler.

La convocatoria fue lanzada el pasado domingo a través de las redes sociales del teatro, y hasta el momento, tuvo una gran respuesta por parte de la gente. Son 25 las personas que, al empatizar con la causa, pusieron su tarjeta para acompañar al teatro banfileño en esta complicada situación. El dueño y director de El Refugio, Daniel Bastias, explicó que “no es una donación”. “Es un descuento a futuro en talleres, obras, consumiciones y recitales, y el día que podamos abrir se canjea el bono”, detalló.

“La verdad es que no hay un mango porque una semana antes de que se dicte el confinamiento ya habíamos cortado con las clases y habíamos suspendido un recital”, planteó Bastias a Info Región. “No hay ningún ingreso de dinero y somos diez trabajadores acá”, comentó, respecto de la dura situación que deben afrontar

El dueño precisó que el único ingreso que tuvieron fue el monto perteneciente al subsidio del plan lanzado por el Instituto Nacional del Teatro (INT), Plan Podestá, que fue destinado a los teatros independientes argentinos. Pero ese dinero se acaba. De todas maneras, señaló que lo están administrando de manera que “a cada trabajador le llegue algo”, y priorizando especialmente a los que no tienen otro trabajo.

El teatro está en “la misma situación que el país pero peor”. Al no brindar clases, recitales ni obras, no hay actividad y tampoco facturación. “La luz hay que seguir pagándola, el agua también. El alquiler no lo estamos pagando porque tenemos que renegociar. Entonces hay gastos que están igual, sueldos… Es complicadísimo”, planteó el director.

“No tenemos ni siquiera para pagar una publicidad en Facebook. Por eso pedimos que se comparta esta propuesta. Porque compartiendo también nos ayudan”, convocaron.