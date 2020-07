“En 19 años nunca pasé tanto tiempo sin jugar”, lamentó Triñanes

El plantel femenino de Lomas Athletic sigue con los trabajos a distancia para evitar llegar a la vuelta fuera de ritmo. El equipo espera con ansiedad novedades sobre la vuelta a los entrenamientos y apuntan a no perder la motivación pese a la cantidad de días en aislamiento.

“Es difícil el panorama porque cada una ahora tiene otras preocupaciones y responsabilidades que afectan e influyen mucho en lo que se volvió nuestra rutina momentáneamente. Hace 19 años que nunca pase tanto tiempo sin jugar al hockey y eso pesa mucho”, manifestó Martina Triñanes, en contacto con Info Región.

No perder el eje

De la mano de Fernando Ferrara, las Conejas no quieren perder el tiempo e insisten con los entrenamientos desde la plataforma Zoom. Si bien las condiciones no son las mismas, buscan llevar la cuarentena de la mejor manera y esperar avances de cara a un posible comienzo del torneo metropolitano.

Al respecto, Triñanes evaluó: “Intentamos ponerle la mejor onda y voluntad para seguir sumando de a poquito. Obviamente es casi imposible mantenerse como si estuviésemos entrenando en el club porque la intensidad y el ritmo de cada entrenamiento no es el mismo. Pero a pesar de eso, tenemos un cuerpo técnico que intenta pensar y planificar cada variable de esas para que cada una pueda entrenar lo mejor posible dentro de sus posibilidades”.

Por otra parte, frente al paso del tiempo y el poco espacio que queda en el calendario para desarrollar el torneo, planteó variantes para intentar desarrollar una competencia atípica esta temporada. “Esperamos jugar aunque se haga un torneo corto o algo por zonas para competir aunque sea unas fechas, ya no es lo mismo que el campeonato largo. Igualmente, a esta altura todas queremos competir aunque sea un partido. Lo único que motiva es el equipo y las ganas de volver a ponerse la camiseta del club estando lo mejor posible”, afirmó.

Mentalidad

El año complicado y la falta de actividad llevaron a muchos deportistas profesionales y amateurs a pensar en abandonar la actividad. Las de mayor edad en este contexto tendrán un desafío doble de ponerse a punto desde lo físico una vez habilitada la vuelta a las canchas.

Ante esa posibilidad, Triñanes comentó cual es la situación del plantel Tricolor: “No tenemos casi jugadoras grandes lamentablemente, pero las que quedan esperemos que no lo hayan ni pensado, sinceramente no lo hablamos, me imagino que pueden ser pensamientos que aparecen, pero así como estuvieron presentes en todos los zooms, estoy segura que el primer día que se levante este parate van a ser las primeras que van a estar en el club. Hay mucho amor y muchas ganas de volver a vivir lo mismo que el año pasado”.