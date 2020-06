Para Ferrara, este año “no debería haber una competencia formal”

El hockey metropolitano es una de las tantas disciplinas y competencias que se vio afectada por la pandemia. La extensión de la cuarentena en el AMBA complica las posibilidades de un regreso a las canchas y desde Lomas Athletic saben que la oportunidad de desarrollar un torneo habitual está cada vez más lejana.

Fernando Ferrara, entrenador de las Conejas, reconoció que pensar en una rueda de competencia es algo viable, aunque también advirtió sobre la falta de ritmo y las complicaciones para llegar en igualdad de condiciones a un hipotético regreso.

Al respecto, evaluó: “Por más que sea una rueda el campeonato no debería ser una competencia formal como todos los años. No existe una paridad entre todos los equipos, no es lo mismo uno de provincia que uno de Capital y las formas en las que puedan llegar a entrenar”

Y agregó: “No hay que arriesgar a romperse y exagerar para jugar una temporada. Son muchas cosas a estudiar, primero los descensos, ascensos, una rueda sola, en principio pensaba eso, ahora las cosas son distintas, con suerte se va a poder a jugar algo para que se enfrenten los equipos y al menos sea divertido, además de no perder tanto tiempo sin entrar a la cancha”.

Siguen con la espera

El grupo del Tricolor continúa con los trabajos mediante Zoom a la espera de un avance con el tratamiento de los contagios y su consecuente vuelta a la rutina. Este año el equipo realizó la pretemporada para defender el título, asimismo la temporada es un hecho que no será la esperada.

En esa línea, sobre cómo analiza el año, Ferrara comentó: “No me gusta la palabra perdido para calificar este año, sería de esa forma si nos quedábamos de brazos cruzados, pero desde muchos aspectos sacamos cosas positivas. Es un año diferente porque hay crecimiento desde otros lados. Profundizamos el análisis, vídeos y situaciones de juego”.

Por otra parte, en torno a las esperanzas de regresar al club, opinó: “Hasta que empiece la primavera no creo que haya ninguna posibilidad de volver a las canchas”.

Situación de Selección

El seleccionado femenino se encuentra a poco de su vuelta a los entrenamientos luego de la habilitación del Gobierno Nacional para aquellos deportistas olímpicos. Por su parte, los Leonas comenzaron con los primeros movimientos en el CeNARD pensando en la cita de Tokio.

Agustina Albertario y María Emilia Forcherio, ambas de Lomas, aguardan por esa posibilidad, mientras el cuerpo técnico del Tricolor destaca la medida: “Me parece bárbaro porque no falta tanto para los Juegos. Los Leones ya comenzaron y las Leonas en breve, si no iniciaban ahora estaban dando mucha ventaja. Hasta que no esté la vacuna será complicado, en Europa anticipan un rebrote, si eso pasa todo deberá reverse, el panorama es complejo para todos”.