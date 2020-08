El mensaje de una enfermera que tuvo que esperar 15 horas por una cama: “El sistema de salud está colapsado”

Fueron más de 15 horas las que María Rosa Carreira, una enfermera que presentó una leve neumonía y fue positivo de coronavirus, tuvo que esperar a que se despejara una cama para ser internada ya que “el sistema de salud está colapsado”.

“Me tocó muy de cerca. Después de 30 años de profesión, tuve que esperar mucho para que se liberara una cama porque el área de salud esta colapsada y no me podían internar. Y hay gente que todavía no entiende”, lamentó, en diálogo con Info Región.

Madre de tres hijos, María Rosa (50) es una vecina de Banfield que trabaja en un psiquiátrico de Remedios de Escalada. Además, comentó que también fue operada hace algunos años un cáncer de páncreas.

Sobre lo ocurrido, relató: “Estuve en contacto directo con una paciente que falleció y, días después, la hija llamó para confirmar que fue por Covid-19. Después presenté síntomas y el 23 de julio me aislé”. “Estuve internada cuatro días en la clínica UOM de Avellaneda, luego de esperar más de medio día por una cama. Cuando mejoré, continué con el aislamiento en mi casa, sin contacto con nadie, y este lunes puedo retomar las actividades”, amplió.

Tras lo vivido, la profesional de la salud enfatizó en su “mensaje para los que todavía no entienden la gravedad de esta situación”. “A veces la protección no alcanza para este virus, y la gente tiene que entenderlo de alguna manera”, indicó.

“No a las reuniones, no a las fiestas, no a las salidas con los chicos. Respetemos al área de la salud porque estamos colapsados. El área no da más y la gente no entiende. A mi me tocó de cerca no tener una cama para que me asistan. Y mi historia es la de muchos colegas”, concluyó la enfermera, en contacto con este medio.