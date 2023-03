Kicillof: “Tuvimos la oportunidad de mostrar lo que vale el sistema de salud de nuestra provincia”

El gobernador Axel Kicillof y el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, anunciaron este lunes la reglamentación de la Ley provincial 14.865 que incorpora a los instrumentadores quirúrgicos a la carrera profesional hospitalaria. “Tuvimos la oportunidad de mostrar lo que vale el sistema de salud de nuestra provincia”, remarcó.

“Nos tocó recibir un sistema de salud desfinanciado, vaciado, abandonado y muy golpeado. Muy golpeado también por una administración que claramente no es amiga de lo público. A veces uno siente que hay cierta desaprensión, desinterés y desprecio por lo público”, comenzó el discurso del mandatario.

Y mencionó: “Yo quiero poner un alerta sobre esto porque parece una cuestión afectiva, de actitud, pero es mucho más que eso porque cuando los gobiernos son neoliberales tienen este modus operandi, que consiste en desfinanciar, desinteresarse, no prestar atención y después simplemente no invertir. Entonces se produce algo que uno podría llamar vaciamiento, pero ocurren a veces de manera larvaria, paulatina, desde adentro”. “¿Cuál es el resultado? Se va deteriorando, a veces por desgaste, porque no hay mantenimiento o porque los salarios van cayendo, no tienen mantenimiento. Es gradual, progresivo y a veces no hace falta sacar un decreto, hace falta no hacerlo. quiero llamar la atención sobre los resultados”, se explayó.

“En los 80 y en los 90, ese dejar hacer y no hacer, ese desinterés y abandono, fue deteriorando empresas públicas en su prestación”, dijo, y puso como ejemplo Entel, SEGBA y los ferrocarriles. “Por esta cuestión del ajuste, de la falta de atención, se fue deteriorando el servicio por políticas neoliberales, políticas de achicamiento del Estado y falta de presupuesto“, completó.

En ese marco, advirtió que “no querían que hubiera salud pública, educación ni servicios públicos”. “En lugar de decir, dejaron que se fuera cayendo, como por la mera acción del tiempo, y luego esos mismos que destruyen, aparecen y dicen ´que mal que anda´. Se da un fenómeno de profecía autocumplida”, reflexionó.

Tras advertir sobre la generación de “un horizonte de pérdida”, aseguró: “Se van gangrenando las áreas del Estado hasta que alguien dice ´esto no va más´ y amputa. Así vivimos el fenómeno de la privatización de áreas central del Estado o de la provincialización de políticas públicas que eran del Estado nacional, que es un fenómeno concomitante con la privatización”.

“Cuando eso se instala en las cabezas de quien tiene que ejercer y llevar adelante el día a día, la batalla está perdida. Era muy importante salir a revertir esa situación. Porque cuando el desánimo se instala en cada uno de los que tiene que llevar adelante funciones es casi irreversible”, alertó.

Remarcó, entonces, que durante la pandemia, a la que definió como “una calamidad”, se hizo la inversión más grande en la historia reciente. “Se encendió una llama de orgullo, importancia, relevancia, reconocimiento social sobre el sistema publico de salud en nuestra provincia. se tuvo que cargar sobre la espalda la lucha contra la pandemia”, explicó, e hizo hincapié en los trabajadores como pilar.

“Nos permitió demostrar lo que hay ahí. Hemos tenido la oportunidad de mostrar lo que vale el sistema de salud de nuestra provincia, también lo que falta porque falta mucho pero queremos demostrar que vamos caminando en la dirección correcta”, advirtió Kicillof.

En ese marco, consideró: “Esta reglamentación de la ley 14.865, que se aprobó en 2016, es algo importantísimo, que podamos darle la importancia, visibilidad y los derechos por los que han luchado tanto es realmente un privilegio”. Y manifestó que la demora una “prueba más” de la “desidia” de la administración anterior.

“Si además de reconocer un derecho, toca ampliarlo, esos son los mejores actos de gobierno, actos como este”, concluyó el gobernador, aludiendo a la reglamentación de la Ley que incorpora a los instrumentadores quirúrgicos a la carrera profesional hospitalaria.