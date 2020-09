Echeverría: Desde Juntos por el Cambio cuestionan la “falta de información”

El concejal por Juntos por el Cambio de Esteban Echeverría Luciano Gómez Alvariño remarcó que lo que les “preocupa” desde su bloque es no contar con el “seguimiento del día a día” de la situación sanitaria por el coronavirus y advirtió que “al no tener información, se empieza a sentir que está descontrolada”.

Echeverría: El Concejo prorrogó el estado de emergencia “Lo que nos preocupa es no tener ese seguimiento, ese día a día, para poder informar a los vecinos que nos preguntan. Uno ve esta situación con mucha preocupación porque siente que, al no tener información y al no saber cuáles son las medidas concretas que está tomando el Municipio, empieza a sentir que la situación está absolutamente descontrolada y quizá no es así, quizá, si bien es crítica, está bajo control”, planteó en diálogo con Info Región. En esta línea, recalcó que cuando “no se conoce” la información es “muy difícil ser optimista” y más “cuanto todas las señales respecto a la gestión de temas sensibles van en dirección contraria”.

“Este gobierno municipal siempre se ha amparado en la oscuridad y en el secretismo al no tener canales de transparencia mínimos indispensables”, criticó.

De todas maneras valoró que el secretario de Salud, Gabriel Ive, “siempre se ha comportado de manera profesional, solvente y transparente” y les ha brindado toda la información necesaria pero lamentó que desde “hace veinte días” dejaron de sostener reuniones semanales con el máximo funcionario sanitario.

“Nosotros no exigimos del propio secretario que informe, sino a un funcionario, con suficiente rango y conocimiento de la situación, para estar al tanto de lo que está sucediendo”, reclamó.

Sesión

En la última sesión que mantuvo el Concejo vía Zoom se prorrogó el estado de emergencia en el distrito y se aprobó un proyecto en beneplácito por el decreto que declara como servicios esenciales a la telefonía, la televisión y a Internet.

Respecto a la prórroga de la emergencia, Gómez Alvariño criticó que “hoy por hoy el Concejo es una extensión del Ejecutivo que únicamente, debido a la mayoría que tiene el Frente de Todos, aprueba iniciativas que surgen o son pedidas desde el Departamento Ejecutivo, dejando de lado o desestimando, sin ningún tipo de análisis y sin ningún tipo de lógica, cualquier iniciativa que no sea planteada o pedida por ellos”.

Además insistió en que desde el gobierno comunal no se le brinda información al bloque. “El Ejecutivo no contesta pedidos de informe, no mantiene un canal de comunicación institucional con el Concejo, seguimos esperando una reunión con el secretario de Desarrollo Social, no hay boletín oficial y no nos enteramos de los decretos que el Intendente”, sentenció.