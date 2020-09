Juntos por el Cambio respondió a las críticas del oficialismo: “La ciudadanía no les cree”

Desde el bloque macrista en el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora salieron al cruce de los sectores del oficialismo que acusaron a Juntos por el Cambio de querer aprovechar el conflicto en la Policía Bonaerense para desestabilizar al Gobierno y pidieron “cuidar la democracia”.

“La gente que habla de esa manera pensando que la oposición está trabajando para desestabilizar al Gobierno nacional y provincial tiene que saber que ya la ciudadanía no les cree”, subrayó la concejal Silvia Sierra en diálogo con Info Región.

Lomas: “El reclamo es real pero ya tiene ribetes de generar desestabilización” Recalcó luego que Juntos por el Cambio “está para aportar y para hacer crecer al país, no para engendrar el odio” e insistió en que “no es verdad” que busquen desestabilizar al Gobierno. En este punto, enfatizó que “hay que cuidar la democracia” y “llevar” ese lema “como bandera”. “En ningún momento nosotros como oposición estamos pensando eso, eso es de la mala gente que lo único que hace es pensar en negativo y nunca sumar”, reiteró. Añadió que quienes sostienen este argumento es “gente rencorosa que no suma” y que “habla del otro” por “no tener ideas propias”. “No han aportado durante muchos años para la construcción de un país. Piensan que le cree todo el mundo y no le cree nadie”, manifestó.

Y completó: “Es un problema de ellos, yo sé que no es así, que no es lo que nosotros profesamos, así que se queden tranquilos, que nosotros estamos para aportar y para hacer crecer el país. No estamos para engendrar el odio como lo ha hecho esta gente con Mauricio Macri. Es hora de que se empiecen a callar la boca y empiecen a construir”.

Situación sanitaria

Sierra, por otro lado, que en Lomas “están navegando en aguas calmas” con respecto a los casos de coronavirus y elogió que el secretario de Salud del distrito, Mariano Ortega Soler, “está llevando el timón de todo esto muy bien”.

De todas maneras, también se refirió a la situación de los bares y restaurantes y pidió por la apertura gradual de los mismos. “Estamos cuidados de la pandemia y estamos agradecidos, pero la gente necesita trabajar”, señaló.