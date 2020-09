Lomas: Juntos por el Cambio reclama seguir los pasos de CABA y abrir restaurantes

Varios bares y restaurantes del centro de Lomas de Zamora abrieron sus puertas este fin de semana para recibir a los clientes en sus meses, pese a no tener autorización para hacerlo. Desde Juntos por el Cambio reclaman a las autoridades de la Provincia que “siga el camino” del gobierno porteño y avance en una apertura con protocolos.

“Es importante que Provincia de la autorización con un protocolo adecuado y claro para que los bares y restaurantes puedan volver a trabajar como lo están haciendo en la Ciudad de Buenos Aires”, planteó a Info Región el concejal Gustavo Ganchegui. “No los puede continuar obligando a una apertura precaria”, consideró.

En sintonía con lo que ocurrió este fin de semana en Las Lomitas, el concejal remarcó que “en muchas cuestiones el gobierno provincial ha preferido no avanzar en flexibilizaciones que después ocurren de hecho y que es mucho peor”. Insistió en que “la Provincia tiene que tener un plan para que todos estos rubros puedan volver a trabajar nuevamente”. Vale recordar que los bares y restaurantes funciona bajo la modalidad take away, retiro en la puerta, pero los clientes no pueden usar las instalaciones.

El bloque opositor ya había presentado diversos tipos de proyectos en el Concejo Deliberante para acompañar al sector productivo de Lomas, comercios y pequeñas empresas, pero no prosperaron. Frente a la falta de respuesta de las autoridades locales, redireccionaron el reclamo: “En vez de criticar tanto el gobierno provincial a la Ciudad, debería de copiarle la metodología de trabajo”, opinó.

Según el concejal, el objetivo es que los lomenses puedan “ir conviviendo en esta nueva realidad” y volver a realizar “las actividades que solían hacer”. Cuestionó, en este marco, que la cuarentena se ha “extendido mucho” y que con ello se han generado nuevas complicaciones en el ámbito laboral y en el productivo.

Cuestionó que ante “la falta de decisiones” para la apertura de actividades y “ante la necesidad de subsistir, obliga a la apertura precaria o al cierre”. “Los bonaerenses no podemos tener esas dos opciones. Tenemos que ir por una flexibilización con las autorizaciones correspondientes, particularmente del Conurbano que venimos de una cuarentena muy rígida”, concluyó.