Bulaich y el retorno del vóley: “Es una vuelta con mucha felicidad”

Daniela Bulaich forma parte del grupo del seleccionado argentino de vóley que regresó a los entrenamientos en las instalaciones del CeNARD, luego de un largo parate como consecuencia de la pandemia.

La jugadora destacó los protocolos y celebró la posibilidad de retomar los trabajos de manera grupal: “Si bien yo pude comenzar a entrenar por mi cuenta, nada se compara con volver a una cancha en el CeNARD. Es una vuelta con mucha felicidad, en donde hay que trabajar la paciencia hasta poder volver a agarrar el ritmo perdido”, planteó a Info Región.

“Estaba siendo muy duro para la cabeza esta idea de no saber cuándo arrancar, no saber cómo iba a seguir todo”, admitió, y apuntó: “Si bien no hay fecha concreta de vuelta y mucho menos de torneos, volver a tener el contacto con la pelota y entrenar con tus compañeras te libera mucho mentalmente”.

Nuevas formas

El regreso a las canchas está directamente relacionado con la implementación de nuevos protocolos sanitarios que reducen los riesgos de contagios en un panorama sanitario complejo. Cambian los ejercicios, pero el grupo los llevan con normalidad.

“Por el momento no lo veo complicado, aunque hay que tener en cuenta que la intensidad de los entrenamientos está muy medida. Recién llevamos una semana de trabajo y estuvimos mucho tiempo paradas. Cuando pasen las semanas y la intensidad aumente capaz no diga lo mismo”, explicó a este medio.

Por último, la jugadora que forma parte de las Panteras, destacó la profesionalidad con la que implementan los protocolos: “Por el momento estamos muy bien, en el CeNARD se cumple todo lo establecido. Yo desde lo personal me siento protegida”, opinó. “Esperamos que el protocolo que estamos llevando a cabo funcione, para poder seguir adaptándonos y entrenando”, concluyó.