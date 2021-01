El fútbol y el rap, dos pasiones que se cruzan en el camino de una joven de Claypole

Con el micrófono por delante y el 11 en la espalda, los sueños de una joven de 20 años oriunda de Claypole se encuentran en la intersección de dos caminos diferentes: El fútbol y el rap. “Me gustaría poder vivir de las dos cosas”, admite Milagros Rivero, en diálogo con Info Región.

Jugadora de Banfield hace poco más de un año, Milagros dio a conocer en esta cuarentena por la pandemia de coronavirus otra de sus pasiones en la vida, el rap. Ella es parte del grupo “Profeta 77”, que integra junto a su hermano y a dos amigos.

Estas últimas semanas, un video comenzó a recorrer las redes y se viralizó rápidamente, en donde se la ve interpretando “Suspiro”, un tema que relata su debut en el fútbol y en donde se hace hincapié en el reclamo por “un fútbol igualitario”. “Con el fútbol femenino hubo un cambio. Todavía falta, pero ya hubo. A mí me gusta hacer música, por eso me gustaría poder hacer siempre las dos cosas”, sostuvo.

La atacante del Taladro, respecto a este rol que no se le conocía, explica que, a diferencia del fútbol, “al rap no le importa el género” sino que “es para expresarse”. “No hay ningún tipo de obstrucción para que una mujer haga música urbana”, subrayó.

“En estos últimos años aparecieron muchas mujeres haciendo música y haciendo freestyle en competencias de batallas de gallos. Un ejemplo es Sara, una rapera española que compite en la FMS (Freestyle Master Series) de España”, agregó, mientras que también destacó a Yoss Bones y a Nicky Nicole como otras referentes del espacio.

Milagros, finalmente, se mostró “muy contenta” con esta difusión de su trabajo, aunque siempre recalca que lo importante son los ideales que intenta expresar. “Estoy agradecida con lo que me está pasando. Y no es por mi, si no por los mensajes que estoy tratando de dar respecto a mis letras”.