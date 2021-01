Para Machado “tanto el liderazgo de Cristina como el de Macri se han agotado”

El secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús y Avellaneda (SECLA), Orlando Machado, resaltó el lanzamiento de “Hacemos”, un nuevo espacio peronista y destacó que son “muchos” los que no están de acuerdo con decisiones del Gobierno nacional por lo que están generando nuevos espacios de discusión.

“Somos varios los que no estamos de acuerdo con cosas que se están haciendo, entonces nos estamos reuniendo, tratando de armar espacios de discusión, de debate, para ver cuáles son las mejores opciones que tiene el país en este momento. Consideramos que hay algunos liderazgos que se han agotado, en mi caso, considero que tanto el de Cristina (Kirchner) como el de (Mauricio) Macri”, manifestó Machado en diálogo con Info Región.

En este marco fundamentó que el objetivo es reunirse y pensar para ver qué “alternativa” le pueden ofrecer a la sociedad. “Nosotros pretendemos dar ese debate porque a mí no me gustan las candidaturas a dedo. Me parece que se tienen que dar internas en todos los partidos”, apuntó.

En este punto, sostuvo que “eso que se está hablando en el peronismo” para que el diputado nacional Máximo Kirchner sea el próximo presidente del Partido Justicialista (PJ) en la Provincia, “no está bien”, cuando hay una conducción que fue elegida en su momento.

Larreta

El último plenario de “Hacemos” se realizó en Lanús a fines de 2020 y contó con la participación del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Al respecto de su proyección política a nivel nacional, Machado manifestó que es un “buen candidato”.

“En este caso si Rodríguez Larreta tiene intenciones presidenciales, creo que ha hecho una buena gestión”, evaluó y advirtió que hay una especie de “ensañamiento” por parte de las autoridades actuales con el mandatario porteño.

“Siempre que aparece un referente de la oposición, cualquiera sea que esté en el gobierno, pasó cuando estaba Macri, siempre se trata de limarlo un poco”, cuestionó.