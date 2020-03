Avellaneda: Desde el SECLA piden cerrar los shoppings por el coronavirus

El Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús – Avellaneda (SECLA) pidió el cierre de los shoppings por el coronavirus ya que “no venden artículos de primera necesidad y la gente va a pasear” según advirtió el titular del gremio, Orlando Machado. Este martes, trabajadores de distintos centros de compra realizaron protestas.

“Elevamos un petitorio a las autoridades nacionales, provinciales y municipales para que los shopping cierren. Estamos esperando respuestas pero creemos que va a pasar porque es una locura que sigan abiertos”, remarcó el dirigente gremial en diálogo con Info Región. El reclamo del Secla es para que aplique esta medida al Alto Avellaneda y al Parque Comercial Avellaneda.

En esa línea, enfatizó que “se está viviendo una crisis sanitaria muy importante” y criticó que “mucha gente va a los shoppings a pasear y no entiende la gravedad de la situación”.

“Los shoppings no venden elementos de primera necesidad, una cosa es que sostengamos abiertos los supermercados hasta que la gente se abastezca, pero nadie se muere por ir a comprar una remera, un par de medias o una camisa”, recalcó.

Empleados de los locales del shopping Alto Avellaneda salen a los pasillos a reclamar el cierre del mismo pic.twitter.com/oVdaxImlFf — ʆiѵɛ Tɦɛ รɛɑʀcɦ (@JulianLoppez) March 17, 2020

Este martes, trabajadores de distintos centros comerciales realizaron protestas que fueron difundidas por redes sociales para exigir el cierre. Machado remarcó que desde el SECLA acompañan el reclamo y consideró que “los empresarios mismos deberían tomar la decisión de cerrarlos”.

“Mucha gente es inconsciente y no entiende el riesgo que significa ir a pasear a un shopping y que estamos atravesando una pandemia que trajo consecuencias muy graves en otros países. No me cabe ninguna duda de que se van a terminar cerrando estos espacios”, concluyó.