Dirigentes de la política nacional y local despiden a Mércuri

Tras la muerte del histórico dirigente político Osvaldo Mércuri, quien tenía coronavirus y falleció este sábado a sus 76 años, algunos referentes de la política tanto nacional como local recordaron espacios compartidos y su trayectoria.

“Es un día muy triste para el peronismo de la provincia y de Lomas, por la muerte de Osvaldo Mercuri. Osvaldo era un hombre de bien, un dirigente comprometido con la política y la mejora social. Le mando un saludo afectuoso a su familia en este momento tan difícil”, expresó el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

Su par de Lanús, Néstor Grindetti, también expresó su pesar. “Lamento profundamente el fallecimiento de Osvaldo Mércuri. Un hombre democrático y padre de familia. Le mando un fuerte abrazo a sus seres queridos y amigos. QEPD“.

En tanto, el jefe comunal de Esteban Echeverría, Fernando Gray, manifestó: “Lamento profundamente el fallecimiento del Cro. Osvaldo Mércuri, un militante y dirigente del Peronismo, de toda la vida. Saludo a su familia y seres queridos en este difícil momento”.

“Vamos a lamentar mucho su pérdida. Fue un hombre importante para la provincia de Buenos Aires, ya que ha sido 12 años presidente de la Cámara de Diputadas de la Provincia. Fue un reconocido y muy importante dirigente de Lomas de Zamora“, aseguró la concejala lomense por Juntos por el Cambio Graciela Andrada.

“Recuerdo cuando tuvimos que compartir trabajo dentro del Concejo y dentro del frente, cuando estuvimos juntos fue muy bueno y siempre tuvimos una relación excelente“, aseguró, y confesó que “tenía una relación de mucho afecto y cariño con Osvaldo”. “La verdad es que me da mucha tristeza. Lamentablemente no sé bien las razones. Se que le habían dado el alta por Covid, pero supongo que alguna secuela de la enfermedad habrá sido lo que le ocasionó el fallecimiento”, sostuvo.

Según reveló la edil, el histórico dirigente y su esposa, la diputada bonaerense María Elena Torresi, estuvieron internados por Covid-19, pero desde el entorno comunicaron que ambos habían sido dados de alta.

“Osvaldo es un hombre que ha sabido hacer y ha podido trazar lazos en la política. La ha entendido y ha tenido una relación estrecha en los últimos años con el trabajo que hemos tenido con Cambiemos. Era un tipo con el que se podía conversar” , reflexionó. “Nuestro bloque va a acompañar este triste momento para todos los lomenses, especialmente para los compañeros peronistas“, apuntó.

En la misma línea, el concejal lomense por Juntos por el Cambio Jorge Villalba expresó que la noticia lo sorprendió, ya que no estaba al tanto de su estado de salud. Asimismo se refirió respecto al dirigente como una persona “dialoguista”. “Son dirigentes de raza, nació militante. Son viejos políticos con una trayectoria muy importante dentro de su espacio político. Osvaldo fue un dirigente de suma importancia del Conurbano Bonarense, del peronismo y de la tercera sección electoral, sin dudas” señaló.

“En el trato que tuvimos, fue una persona conversadora y conciliadora, con quien uno podía sentarse a hablar o a discutir, pero sobre todo acordar“, enfatizó Villalba, quien destacó que fue a partir de 2015 que comenzó a tener mayor trato con él. “No me imagino el dolor que debe estar pasando la familia, mucho menos María Elena, su esposa, son muchos años de estar juntos”, agregó.

“La pandemia se llevó a un gran dirigente de Lomas de Zamora, su pasión por nuestra ciudad era evidente y contagiosa. Queremos acompañar junto a mi familia y equipo a sus seres queridos y amigos. Mis condolencias para con ellos. Hasta siempre”, expresó, a su turno, la concejala lomense por Cambiemos Silvia Sierra.

Por su parte, la vicepresidenta de Correo Argentino, Mónica Litza, también dedicó unas palabras al mandatario: “Hasta siempre Osvaldo Mércuri. Dejás tu impronta de generador de diálogo y consenso. Y de calidez humana sobre todas las cosas. Abrazo fuerte a su familia y compañeres”, señaló.

“El fallecimiento de Osvaldo Mércuri es una triste noticia. Mis condolencias para su familia y seres queridos. Lo vamos a recordar por ser un gran dirigente y por su militancia”, señaló el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta.

“Osvaldo Mércuri se fue por el Covid. Ha sido un militante histórico que luchó por la Provincia y por su Conurbano. Tenía convicciones democráticas y aceptaba plenamente a sus opositores. Adiós Pelado” escribió con cariño el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, Felipe Solá.

También se despidió el referente del Movimiento Evita, Fernando “Chino” Navarro: “Lamento el fallecimiento del compañero Osvaldo Mércuri. Recuerdo aquel Mércuri de los ’80 junto a Antonio Cafiero protagonizando la renovación, confiando en el protagonismo popular. Tiempo después me tocó tratarlo más cercanamente con discusiones y reconciliaciones, y me demostró, más allá de las diferencias que he tenido en la vida política, que era un gran hombre, que era generoso, un gran compañero. Mis respetos a su familia y compañeros en este difícil momento”.

Más tarde, fue Miguel Ángel Pichetto quien expresó sus condolencias: “Profundo pesar por el fallecimiento de Osvaldo Mercuri, dirigente histórico del PJ, ex Presidente de la Legislatura Bonaerense. Mis condolencias a la familia”, escribió en Twitter.

Por su parte, el diputado provincial y presidente de Lanús, Nicolás Russo, expresó: “Hoy es un día muy triste para el peronismo. Nos dejó el compañero Osvaldo Mercuri, ex presidente de la Cámara de Diputados provincial e histórico referente del PJ bonaerense. Mi más sentido pésame para sus familiares y amigos. QEPD”.

Antonio Arcuri también le dedicó emotivas palabras a su “amigo”, así lo define él. “Fue un compañero con el que hemos trajinado los últimos cuarenta años de la vida política y un entrañable ser humano al que vamos a extrañar profundamente. Osvaldo era -lo menciono en pasado y no lo puedo creer- de esos militantes que dejan huella por donde transitan”, expresó.

El ex presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires falleció este sábado, a sus 76 años. Desde hacía tres semanas se encontraba internado por Covid-19 en una clínica de San Isidro.

El dirigente de Lomas de Zamora fue legislador provincial durante dos décadas, entre 1985 y 2005, y presidió en dos oportunidades la cámara. También fue presidente de la Convención Reformadora Constitucional de 1994 y del Congreso del Partido Justicialista. Actualmente, se desempeñaba como legislador del Parlasur.