Lomas: “Hay escuelas que no reúnen las condiciones para la presencialidad”

El consejero escolar por el Frente de Todos de Lomas de Zamora Pedro Ponce advirtió que hay escuelas del distrito que no reúnen las condiciones necesarias para asegurar una presencialidad segura, debido a sus condiciones edilicias y a “falta de insumos”. Además apuntó que la cantidad de docentes y auxiliares vacunados en el distrito es “muy poca”.

“La realidad del distrito es bastante dispar, hay lugares donde están las condiciones para la presencialidad, de forma gradual y en el marco de los protocolos que se establecen, y hay otras escuelas que no reúnen las condiciones para esa presencialidad, por diversos motivos, algunos son por infraestructura, otros por los puestos de trabajo y muchas veces con la falta de insumos“, ahondó en diálogo con Info Región.

También señaló que la cantidad de docentes vacunados “es muy poca”. “Si se hace un registro de escuela por escuela son muy pocos los vacunados, pero fundamentalmente esto se debe a que no hay vacunas. El Gobierno quiere vacunar pero no hay vacunas por todo el problema que hay a nivel mundial”, contextualizó.

En este marco destacó el trabajo llevado adelante por el Municipio y aseguró que no “van a forzar” las clases presenciales cuando no están dadas las condiciones. “Nosotros no estamos planteando un no inicio, sino un retorno de forma segura. Es una presencialidad muy bien pensada y si se hace con todos los insumos no tendría que haber contagios”, evaluó.

Asimismo recordó que, a diferencia de lo que plantea la oposición, las escuelas en la pandemia “siempre” estuvieron abiertas. “Incluso se hicieron actividades presenciales para aquellos que no tienen conectividad por desidia del macrismo”, aseveró.

Infraestructura

Ponce consideró que la situación edilicia se torna “muy difícil” de revertir y trabajar porque fueron cuatro años de macrismo donde hubo una “desinversión enorme” y una “desidia total” en las escuelas.

Resaltó que durante el 2020 se hicieron “muchas” inversiones y que durante el 2021 se intensificó el plan para poder garantizar el inicio. “En algunas escuelas se llegó, en otras no se pudo, pero se está trabajando y en algunas incluso están las carpetas y los expedientes contemplados para poder resolver los problemas de infraestructura”, detalló.

“El deterioro es muy grande, fue mucha la desinversión y ahora hay que volver a poner las escuelas en pie en medio de una crisis fenomenal, y hay que levantar todo ese desastre que ha dejado la derecha que ha gobernado en Argentina, y que ahora con total impunidad, están pidiendo que abran. Pero nosotros las vamos a abrir de forma segura, gradual y con todos los cuidados que nos merecemos“, concluyó.