Lanús: Advierten que en el 25% de las escuelas no se podrá cumplir el protocolo

Desde Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) de Lanús sostienen que el “25 por ciento” de las escuelas del distrito “no garantizan las condiciones que plantea el protocolo”, a una semana del arranque del ciclo lectivo 2021.

“A la fecha, de 68 primarias, tenemos 13 que no han comenzado y 33 que solo han iniciado en un solo turno por el tema de los auxiliares; de las secundarias, que son 56, 15 no han podido empezar; de las técnicas que son 9, 5 no han comenzado“, apuntó la secretaria general Suteba Lanús, Liliana Rossi, quien aseguró que “un 25 por ciento del total de establecimientos que tendrían que estar en el período de intensificación no garantiza las condiciones que plantea el protocolo“.

Según precisó, se trata de las escuelas secundarias N° 1, 12, 16 y 20, y las primarias N° 4,7 y 20 que se encuentran en obra, entre otras; y de las secundarias N° 4, 23, 34 y 43 y primarias N° 45 y 55 que no cuentan con la infraestructura sanitaria, entre otras.

Indicó que estas escuelas no estarían en condiciones de empezar por estar en obra, problemas de infraestructura o por falta de auxiliares. “El gobierno de la Provincia de Buenos Aires dispuso reemplazar a docentes o auxiliares porque son de grupo de riesgo o mayores de 60 años. Planteamos que esos actos se lleven adelante lo más pronto posible y estamos esperando“, comentó a Info Región.

“Deseamos que la semana próxima se puedan realizar estos actos públicos para que se pueda así garantizar la presencialidad en escuelas donde hoy por hoy no se pueden garantizar por la falta de auxiliares“, planteó y subrayó “Que se garantice el resguardo de docentes, auxiliares y estudiantes tiene que ver con el cumplimiento del Plan Jurisdiccional. Es muy importante que eso se cumpla, y que cada escuela tenga esa mirada preventiva y ajustada a lo que plantea”.

Críticas a la oposición

Tras el debate sobre la vuelta o no a la presencialidad en enero, Rossi criticó el “marketing” con fines electorales que realizó la oposición. “Fue una discusión que poco aportó al trabajo que denodadamente se viene dando y vienen dando los docentes en las escuelas de la provincia de Buenos Aires desde que empezó la pandemia”, disparó.

“Lo que se nota es un gran desconocimiento de la realidad educativa de la provincia. Fue un debate desde el marketing político en el marco de un año electoral que poco aportó a lo que realmente a los trabajadores y trabajadoras nos importa, que es el derecho social a la educación, y a su vez, el derecho a la salud de docentes y de toda la comunidad entera”, sentenció.