Macri aclaró que no recibió la vacuna contra el coronavirus

El expresidente Mauricio Macri salió a aclarar este domingo que no recibió la vacuna contra el coronavirus, luego de la polémica que se generó alrededor del Ministerio de Salud y el exministro Ginés González García.

“Ante las reiteradas consultas sobre si me he vacunado, quiero aclarar que no me di ninguna vacuna contra el coronavirus y tampoco lo voy a hacer hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido”, señaló el exmandatario a través de sus redes sociales.

En este sentido, mostró su “repudio” de “que el gobierno, desde el propio Ministerio de Salud, haya facilitado la vacunación VIP para amigos y partidarios”. “Comparto la indignación de los argentinos frente a aquellos que decidieron ponerse por delante de tantas otras personas de riesgo”, agregó.

La situación que se generó en torno a la “vacunación VIP” derivó en un cambio de ministros, que se decidió luego de una polémica generada cuando el periodista Horacio Verbitsky, quien admitió públicamente que se le aplicó una vacuna contra el coronavirus en dependencias de esa cartera.

El pedido de renuncia se formalizó a través del jefe de Gabinete, y la designación de Vizzotti fue confirmada luego de una reunión que la funcionaria mantuvo en la Casa de Gobierno con el presidente Fernández.

Este viernes, Verbitsky había contado en su columna en El Destape Radio que buscó vacunarse contra el coronavirus tras nueve contagios en su familia, uno de ellos fallecido.

“Decidí vacunarme. Me puse a averiguar en dónde hacerlo. Llamé a mi viejo amigo, Ginés González García, a quien conozco desde mucho antes de que fuera ministro”, relató Verbitsky.

“Me dijo que tenía que ir al hospital Posadas. Cuando estaba por ir, recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera allí a darme la vacuna”, señaló el periodista.