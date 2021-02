Lomas: “La vacunación VIP es una aberración”, criticó Sierra

La concejal por Juntos por el Cambio de Lomas de Zamora Silvia Sierra consideró que es una “aberración” que el Gobierno nacional “piense que hay clases y clases de ciudadanos” al cuestionar la vacunación de personas afines al oficialismo que no cumplieron con el proceso de inscripción correspondiente.

“Me parece una aberración que en el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud que manejaba el Ginés (González García), se piense que hay clases y clases de ciudadanos. Acá todo el mundo tiene derecho a vacunarse, como corresponde, por edad, por enfermedad”, subrayó la edil en diálogo con Info Región.

En este marco consideró que “la vacunación VIP” es una “aberración”. “Esto no le ayuda al Gobierno nacional a sacar adelante al país porque los propios de ellos están haciendo estas cosas, después hablan de la oposición, y no, no es la oposición”, enfatizó.

En este marco adelantó que desde su bloque pedirán un informe sobre la distribución de las vacunas en el distrito. “Hoy le estamos pidiendo al secretario de Salud la nómina de los vacunados porque el pueblo lomense, después de la aberración que hemos visto estos días, se merece esto”, remarcó.

Seguridad

Por otra parte, Sierra advirtió que uno de los problemas que más preocupa a los vecinos del distrito es la inseguridad y sostuvo que si bien el Municipio “puede tener varias herramientas, no las puede desplegar” porque faltan efectivos de la Policía Bonaerense.

“Creo que en Lomas nos están faltando cerca de 40 efectivos. Entonces se pueden tener patrulleros, motos, pero sin gente que pueda usar estas herramientas para combatir el delito, no hay nada“, planteó.

A su vez se refirió a las Mesas Barriales y Zonales de participación ciudadana que fueron creadas el año pasado. “Las mesas que están trabajando con más ímpetu son las que dependen de la Comisaría 10°. También interactúa mucho el secretario de Seguridad, Jorge Bonino, con los vecinos. Cuando tienen las reuniones semanales van los jefes de policía a charlar con ellos. Si alcanzó, no, no alcanzó, porque nos está faltando la pata de la Bonaerense. Es la que nos tiene que asistir y no la tenemos”, concluyó.