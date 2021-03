Estela de Carlotto: “La resistencia la vamos a tener mientras tengamos vida”

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, sostuvo hoy que el Gobierno del expresidente Mauricio Macri “propuso olvidar” todo lo relacionado con la última dictadura cívico militar, de cuyo inicio se cumplen hoy 45 años, y sostuvo que eso “lastimó” a las organizaciones de derechos humanos, pero “no nos hizo bajar los brazos”.

“El gobierno anterior, el de (el ex presidente Mauricio) Macri propuso olvidar. Decía que esto es pasado, y proponía que miráramos adelante como si nada. Hasta habló del curro de los derechos humanos“, recordó Carlotto esta mañana en declaraciones a Radio 10.

“Él nos lastimó, pero no nos rendimos; nos siguió, nos hizo todo lo que pudo, pero no nos hizo bajar los brazos”, dijo. “Por eso llamamos a no olvidar y la resistencia la vamos a tener siempre, mientras tengamos vida, porque esto no debe olvidarse para que no se repita”, insistió Carlotto.

En tanto, resaltó que “no hay una historia tan tremenda en Latinoamérica, con la ferocidad que estos genocidas le hicieron al pueblo, como la vivida en Argentina”, al valorar las acciones recordatorias por los 30 mil detenidos desaparecidos que se realizan a 45 años del golpe cívico militar.

En este segundo aniversario del 24 de marzo en pandemia, y frente a la consiga “Plantamos Memoria“, Carlotto destacó las acciones “que se vienen realizando en el interior y en países de Europa”. “La juventud tiene que saber lo que pasó y hacerse parte, para que no se repita esta historia tremenda”, convocó.

Carlotto añadió que “la lucha es desde el amor y debe ser compartida por todo el pueblo” ya que “nace del dolor, nace de lo que hace una madre cuando le matan un hijo”. “Pero el amor es tan grande que… yo voy a poner nuestro caso, que es lo que yo sentí, cuando encontramos a mi nieto, sentí que volvió Laura conmigo”, confió en referencia al joven cuya identidad fue recuperada en el año 2014.

“Queremos que la juventud tome esta lucha, y el día que no estemos lo haga con más fuerza que nunca”, concluyó.