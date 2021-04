Avellaneda: “La oposición a veces me indigna y otras me causa gracia”, sostuvo Caiafa

La concejal por el Frente de Todos de Avellaneda Marcela Caiafa salió al cruce de los cuestionamientos de Juntos por el Cambio y rechazó que la posibilidad de postergar las elecciones es porque “no le dan los números” al oficialismo. “La oposición se empeña permanentemente en hablar en una realidad paralela que solo existe en la cabeza de ellos“, disparó.

En diálogo con Info Región, la edil planteó que “de ninguna manera” es posible el escenario que sostienen desde JxC. “La oposición a veces me indigna y otras me causa gracia”, cuestionó.

Y añadió: “No percibo que la gente esté enojada con en el Gobierno y que piense en castigarlo en las urnas. Creo que por el contrario, la sociedad se está sintiendo muy cuidada”.

“Ellos han demostrado todo lo contrario. Cuando fueron gobierno no pudieron cumplir ni una de las promesas de campaña”, recordó.

Suba de casos

Por otra parte, al analizar la suba de los casos de coronavirus reconoció que es un momento “complicado” y que “no quisiera estar en los zapatos de quienes toman las decisiones”. “Es muy difícil intentar no frenar la economía y a su vez, cuidar a la población“, apuntó.

Agregó que “es complejo el tomar decisiones a favor de las restricciones a bares y restaurantes porque necesitan vivir y para eso tienen que estar abiertos” y evaluó que “hace falta mucha conciencia del cuidado que depende de cada uno“.

“Flojera de ideas”

Por último, Caiafa evaluó que la incorporación de dirigentes peronistas a Juntos por el Cambio es por “enojos o ambiciones personales” que demuestra una “flojera de ideas”.

“Hay compañeros que por ahí están enojados con, no sé si con el peronismo o con algunos dirigentes del peronismo, y toman caminos disímiles”, lamentó en referencia al caso del nuevo espacio Hacemos.

“También habla de una flojera de ideas en algunos compañeros, porque me puedo enojar mucho con cualquiera de mis dirigentes pero no me voy a ir al otro extremo“, completó.