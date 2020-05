Avellaneda: El oficialismo evalúa el retorno de las sesiones

La concejala por el Frente de Todos de Avellaneda Marcela Caiafa aseguró que en el oficialismo están analizando el protocolo para implementar para que vuelven a sesionar en el Concejo Deliberante al tiempo que desestimó que la reunión semanal que el intendente Jorge Ferraresi mantenía con ediles se haya suspendido por el conflicto por el despido de docentes municipales.

Avellaneda: La oposición pidió que el Concejo vuelva a sesionar “Nos ha notificado nuestro presidente del bloque, Pablo Vera, que están preparando una sesión para las próximas semanas, ya que tenemos algunos temas importantes pendientes”, anticipó la edil en diálogo con Info Región. Reunión suspendida y respuesta Desde el arranque de la cuarentena, Ferraresi o el jefe de Gabinete municipal, Alejo Chornobroff, se reunían los miércoles con concejales del oficialismo y la oposición para analizar las medidas implementadas por el Municipio para afrontar la pandemia y también recibir propuestas. Sin embargo, el encuentro de esta semana fue suspendido por el gobierno y desde sectores opositores lo atribuyeron al conflicto por el despido de 27 docentes municipales.

“No creo que nuestro bloque, nuestro intendente o el presidente del Concejo, postergue una reunión para no dar explicaciones a un tema que es de público conocimiento”, sostuvo Caiafa en respuesta a los cuestionamientos.

Añadió que no encontraría el motivo por el cual el Intendente, que “se está juntando con ambos bloques, dando explicaciones de los gastos y de la inversión”, dejaría de dar esa reunión.

“No solo dejó de darla con ellos. Con nosotros también. Me parece injusto que digan eso. Me enoja porque no tienen derecho a acusar así. Por supuesto que no debe haber sido una decisión fácil”, aseveró.

Sobre el conflicto

En tanto, sobre el despido de los docentes lo vinculó con que el Municipio está “apremiado” en términos económicos ya que no le “escapa a las generales de la ley” y que para “Ferarresi o cualquier persona con buenas intenciones” despedir a alguien “no le causa ninguna gracia en este marco de emergencia”.

No obstante, consideró “posible” que se revierta el despido de los docentes luego de la cuarentena. “Según lo que leo en el propio decreto, es que sí, que pasada esta situación volverán a sus cargos, pero no lo puedo asegurar”, sentenció